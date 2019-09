Nobbade NHL-klubbar - nu har forwarden skrivit proffskontrakt

Sebastian Vidmar lämnade moderklubben Malmö 2013 och har sedan dess spelat hockey i Nordamerika. Först i collegeförberedande ligor, men mellan 2015 till 2019 spelade han för Union College i NCAA. Där blev det totalt 103 poäng på fyra säsonger.



Men viktigast av allt var att han gick klart skolan. För några år sedan nobbade han NHL-klubbars intresse för att gå klart sin utbildning.

– Det är jättekul och smickrande, men när jag kom in på skolan här bestämde jag mig för att gå alla fyra åren. Därför ska det väldigt mycket till för att jag ska lämna skolan. Utbildning är det jag värderar högst, berättade han för hockeysverige.se:s Uffe Bodin 2017.

– Hade jag säkert vetat att jag skulle ha många år av proffshockey framför mig hade mitt beslut varit annorlunda, men även om det är det jag siktar på i slutändan kommer jag inte att offra skolan för det just nu.



Tidigare i år tog han examen från collegestudierna och gjordesedan en match för Calgarys farmarlag Stockton. Men nu har han skrivit sitt första proffskontrakt. Det är ECHL-klubben Norfolk som låter berätta att forwarden Vidmar ska representera dem under den kommande säsongen. Där blir han lagkamrat med landsmannen John Gustafsson som går mot sin andra säsong i klubben.

🚨 TWO NEW SIGNINGS 🚨



Admirals have signed Sebastian Vidmar and River Rymsha to contracts for the 2019-2020 season!



Welcome to Norfolk, guys!https://t.co/AMwn2Ciy8H