Hur mår norrlandshockeyn?

Tre av lagen som tippas ligga i toppen av Hockeyallsvenskan den här säsongen är Modo, Timrå och Björklöven. Alltså tre ”norrlandslag”. Med norrlandslag menar vi lag som kommer från nordligare breddgrader än exempelvis Brynäs och Mora. I SHL är motsvarigheten Skellefteå och Luleå. Alltså totalt fem lag.





SÖDER TAR ÖVER

Samtidigt har området Skåne och Blekinge fyra lag med i de två högsta serierna, Malmö, Rögle, Karlskrona och Kristianstad. Skulle vi dessutom lägga till Småland så drar det iväg med ytterligare fem lag, Oskarshamn, HV71, Växjö, Västervik och Tingsryd. Landet lutar alltså lite nedåt även då det gäller elitlag inom hockeyn. Givetvis finns det naturliga förklaringar kring det som exempelvis antal invånare e t c.



Men hur mår egentligen hockeyn i Norrland? Hockeysverige.se slog sig ner i en soffa på Globe Hotel i södra Stockholm tillsammans med Hockeyallsvenskans norrlandstränare, Joakim Fagervall, Fredrik Andersson och Björn Hellkvist för att redan ut den frågan.

- Det är länge sedan det var så pass bra som det är nu, säger Fagerwall när frågan om norrlandshockeyns välmående kommer upp samtidigt som Olof Mellberg och hans stab i Helsingborg sitter bakom oss och drar upp riktlinjerna för deras match mot Djurgården.

Fagerwall fortsätter:

- Tittar vi på SHL så är både Luleå och Skellefteå bra där. Sedan är det kul att våra tre lag är topptippade. Det känns som ett otroligt starkt Norrland.

Andersson:

- Jag håller med i det Jocke säger. Det var länge sedan alla norrlandslagen var så här högt tippade i Hockeyallsvenskan. Det är jätterolig. Förutom Luleå och Skellefteå har vi även några lag i Division 1-hockeyn där bland annat Piteå varit bra under några säsonger och som skickat en del spelare till Hockeyallsvenskan. Norrlandshockeyn är på rätt väg, men det finns en del att jobba med ändå.

Björn Hellkvist har sina rötter i Skåne och har bara varit tränare för Modo under en säsong.

- Jag vet knappt vart gränsen till Norrland går (skratt). Jag har inte riktigt koll på det där. Jag fokuserar på mitt uppdrag i Modo och försöker göra det så bra som möjligt tillsammans med killarna i laget och min stab.

- Intresset där uppe är jättebra. Det är mycket roligare att hålla på när Björklöven är med där uppe och hugger, om det blir så, om Timrå är med och hugger, om det blir så, och om vi är med hugger, om det blir så.

- Det blir också härliga matcher. Förra säsongen när vi mötte Björklöven i Umeå var det ett enormt drag, skithäftigt.

Andersson:

- Det är också dom här derbymatcherna som är roliga och lite speciella både publikmässigt och med allt runtomkring. Jag tror att det här är något vi måste få mer av i svensk hockey och då framförallt i norrlandshockeyn, att få en ännu bredare grund att stå på för att få fler norrlandslag högre upp i seriesystemet.



Vad tror ni just derbymatcher, inramning och så vidare betyder för rekrytering av ungdomar till hockeyn?

Fagerwall:

- Jag tror att matcherna vi haft ett par säsonger i Hockeyallsvenskan mot Modo gett jättemånga ringar på vattnet. Vem vill inte se sin grabb spela en sådan match? Jag tror verkligen det betyder mycket för rekryteringen och just det här för att få ungdomarna att fortsätta spela.

- På ungdomssidan har vi haft det ganska bra med folk och jag tycker att det ökat senaste åren. Ökningen kanske kom i samband med att Björklöven för några år sedan gick upp i Hockeyallsvenskan igen.



Björn, känner du att det är samma intresse för hockeyn söderut som det är i exempelvis Sundsvall, Umeå eller Örnsköldsvik?

- Ja, det tror jag nog. Jag tror inte det spelar någon roll. Det lokala laget brinner nog alla för. Sedan har jag förmånen att mest träffat dom som bryr sig eftersom det är dom som går på matcherna. Dom som inte bryr sig missar man ju.



Hur är hockeysnacket på stan i Ängelholm jämfört med Örnsköldsvik?

- Jag skulle nog säga att det är jämt skägg.



Det är många söder-lag som är på frammarsch just nu, vad är nyckeln till att det ser ut så?

- Jag vet inte, men jag tror det är tiden cykler och lite sådant. Vi har fått lov att bygga om i Modo och nu får Timrå chansen att bygga om lite och få ett yngre lag. Björklöven har också haft en process där man fått bygga om från grunden och haft en tuffare period. Nu kan dom här lagen stå väl rustade för att utmana.

- Skulle vi gå upp så trillar ett ur och det är en stor risk att det då skulle bli ett söder-lag.



Många spelare från norr lagen har senaste åren flyttat långt söder ut. Visserligen är inte det någon ny företeelse, men vad tror ni det bottnar i?

Andersson:

- Jag tror att det handlar om ekonomi. I vårt lag är det spelare som till och med jobbar vid sidan av. Det är en lite starkare ekonomi i södra lagen. Jag vet inte Björn hur du ser på det?

Hellkvist

- I alla fall tror jag att det är så om vi ser brett på det. Sedan finns det enstaka lag som har god ekonomi norr över också.

Andersson:

- Så är det, men just bredden. Där tror jag det finns flera söderlag som har en stabilare ekonomi än norrlagen. Tittar vi dessutom på ettan i norr så har dom lagen fantastiskt långa resor. Det är inte lätt att spela i den serien om du dessutom ska jobba vid sidan av.

- Det kan vara svårt att få ihop det då och kanske är det anledningen till att några av dom spelarna då flyttar söder ut för att få bättre förutsättningar.

Fagerwall:

- Sedan tror jag också det handlar om bristen på lag. Även om vi är tre lag nu i Hockeyallsvenskan så är det flera lag söder ut. Vi kan ha bara ha 60 till 75 man totalt kan ha i våra trupper. Det är otroligt många fler lag att spela i där nere.

Hellkvist:

- Det finns dessutom många fler hockeyspelare i norra än i södra Sverige. Då blir det en tratt och någonstans måste det spilla över.

Fagerwall:

- Dessutom är söderettan bättre. Boden är det enda norrlandslag, vad jag vet, som satsar på Hockeyallsvenskan. Kanske Piteå också. I söder pratar alla lag om Hockeyallsvenskan. Bland annat har vi satsningen Mörrum gör med bland andra (Marcus) Paulsson i laget.

Andersson:

- Precis som ni säger, vart ska alla spelare ta vägen? Det kommer in fler och fler unga spelare från J20-lagen som ändå är helt okej. Det finns inte så många lag att spela i för dom i norr och då lägger dom här killarna istället av. Annars måste dom flytta söder ut.



Hur mycket prestige kommer det bli i derbymatcherna mellan era lag?

Hellkvist:

- Derby är derby och skitkul. Man vill vinna alla matcher, men derbyna ännu mer. Så är det bara.



Taggar man till mer då det är derby?

- Ja, och det tror jag är ett mänskligt beteende, ett flockbeteende, säger Björn Hellkvist som får medhåll av Timråcoachen:

- Klart att man taggar till lite extra. Det handlar mycket om det runtomkring. Det byggs upp kring dom här matcherna både i media och supportrarna emellan samtidigt som det inte är så långt mellan våra städer. Självklart påverkar dom här skriverierna och allt runt om.

- Killarna vet också vad som förväntas med fulla hus och så vidare. Det är ofrånkomligt att man skulle ryckas med. Jag tycker det är extra roligt att vinna dom matcherna.



Har du samma känsla Joakim när du står där på bänken och ser Fredrik eller Björn på motståndarbänken?

- Ja, så är det. När jag var i Luleå önskade jag att resten av SHL-lagen hade Skellefteå-tröjor på sig. När jag nu är i Löven vill jag ha Modo-tröjor på resten av lagen eftersom det blir ett väldigt speciellt tryck i då.

- Det finns inget som är så roligt som att vinna ett derby, men det finns heller ingenting som är så tråkigt som att förlora ett derby. Det är som Björn säger, att hela stan rycks med. Har man haft en dålig period, men sedan vinner över Modo så är det mycket som är förlåtet. Då blir allt på något vis okej.



Trion är även inne på att det borde finnas utrymme för flera derbyn i svensk hockey

Andersson:

- Vi sitter här och pratar om att vid derbyna är det mest folk och skriverier. Varför försöker vi inte få ihop inom svensk hockey att vi kan få flera sådana matcher? Vi vill ju ha fler folk på läktarna och då måste vi nog inom svensk hockey börja titta åt det här hållet med fler derbyn. Jag tror det skulle gynna många. Jag vet inte vad ni andra tycker?

Hellkvist:

- Helt enig.

Fagerwall:

- Jag tycker vi ska ha konferenser. Man ska möta alla, men vissa lag som ligger nära ska man möta fler gånger.

Andersson:

- Intresset skull öka. Norrland skulle få en bättre region, Stockholm skulle också få mer intresse kring hockeyn om man hade fler derbyn. Samma i södra Sverige, om man får fler derbyn där.

- Nu är klassen på spelarna så pass bra också vilket inte minst visas med lagen som går upp i SHL, att det då är så pass liten skillnad på lagen. Varför då inte göra ligan större?



Vem får sitt genombrott hos er i Björklöven den här säsongen?

- Jag tror det blir Hardy Häman Aktell. Så känns det på förhand. Jag tror att han kan få ett genombrott den här säsongen.



Fredrik, vem får sitt genombrott i Timrå?

- Léon Lerebäck. Han kommer från U20 i Frölunda. Han kan bli nyttig för oss och kan ta det här steget och få sitt genombrott.



Björn?

- Fredrik Olofsson. Han har gått lite under radarn i Sverige. En grymt bra utbildad klassisk center med näsa för att göra både mål och assist.



Ni tre tycks ha trevligt när ni sitter här i soffan, men hur mycket kompisar är ni vid sidan av era uppdrag som konkurrerande coacher?

Andersson:

- Det är inga problem När vi står mitt emot varandra kan vi såklart ha olika åsikter. Det har man alltid om saker och ting när man vill vinna. Alla vi tre, vågar jag säga, vill vinna alla matcher. Däremot när vi sitter så här är det inga hard feelings. Min känsla är att vi kommer bra överens, säger Andersson samtidigt som både Hellkvist och Fagerwall nickar instämmande.

Hellkvist:

- Det är ytterst få tränare man inte kommer bra överens med även om det alltid finns någon som man inte gör det med. Så är det alltid, avslutar Hellkvist medan de övriga två nickar instämmande och samtalet glider över till om trion ska kila över till Olof Mellberg för att hjälpa till med att rita upp riktlinjerna inför djurgårdsmatchen.