Oskarshamn har mer eller mindre chockat hela SHL under inledningen av säsongen. Henrik Skoglund står nu kanske för chockernas superchock när han nedan redogör för fem punkter som talar för fortsatt succé. Håll i er.

Alla älskar en underdog. Jag vet inte med er, men jag har med stort intresse följt Oskarshamns framfart under inledningen av SHL. Varför? Ja, det är väl av den enkla anledningen som jag anger i början av detta stycke: ”Alla älskar en underdog”.

Jag har tippat Oskarshamn sist i SHL. Och, nej. Jag tänker inte vända någon kappa här och vackla i min tro bara för att de fått en kalasstart av SHL och plockat sju av nio möjliga poäng. Jag tänker inte kassera mitt jumbotips bara för att de på lördag möter Djurgården i en seriefinal på hemmaplan. Det lär bli lapp på luckan i isladan. Jag är fortfarande övertygad om att de inte kommer kunna hålla hela distansen ut.

Jag är inte ensam i den tron. Men jag har också höjt ett varningens finger gällande nykomlingen och deklarerat att de knappast kommer bli så avsågade som folk verkar tro. Men sist hamnar de.



Men jag måste erkänna att tankarna har börjat smyga sig in: ”Tänk om de håller hela säsongen...?”

För det finns faktiskt en hel del som talar för att de kan stå distansen ut och klara sig undan kval. Sedan finns det såklart en majoritet av saker som talar för att de blir jumbo. Men nedan kommer jag fokusera på fem nycklar som talar starkt för Oskarshamn i fortsättningen.







UNDERSKATTNING

Jag har inte under de tre inledande omgångarna märkt av någon underskattning från motståndarna. Men uppfattningen jag fått i många fall är att de överraskats en smula över att Oskarshamn har varit en tuffare nöt än vad de på förhand trodde. Så jag tror inte kommande motståndare kommer underskatta det här gänget. Men de kommer bli överraskade av hur det här laget står upp.





TRÄNARNA OCH SPELSYSTEMET

Tränarduon Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg har kamperat ihop i ett bra tag nu. Först nådde de framgång tillsammans i IK Pantern och sedan i Oskarshamn. Till sin hjälp har de haft sitt numera vida kända spelsystem och de har förädlat det genom åren. Men om jag ska vara ärlig så har jag inte märkt så mycket av deras spelsystem under inledningen av SHL. Snacka om att det finns utvecklingspotential när det väl har satt sig fullt ut.



För sätta sig fullt ut är jag fullständigt övertygad om att det kommer göra. Tränarduon har lyckats innan och jag ser inte varför de helt plötsligt skulle misslyckas nu med att pränta in åkvägar och passningsalternativ.





SPORTCHEFEN

Daniel Stolt bytte på en månad Hockeyettan mot SHL och när han strax innan seriestarten sparkade två av de nordamerikanska nyförvärven, David Goodwin och Jake Newton, började det knorras från alla möjliga håll om hur oproffsigt agerat och scoutat det hela var. Samma sak när Tobias Lindberg fick lämna.



Men var det så oproffsigt agerat egentligen? Visst, kritiken mot scoutingen kan jag köpa. Men att man väljer att göra sig av med tre nyförvärv innan serien startat ser jag bara som ett sundhetstecken. Varför dra ut på det hela om man redan i ett tidigt stadie känner att det inte kommer funka? Det finns ingen anledning.

Jag som följt Daniel Stolt i Hockeyettan och Vimmerby vet att det är en hockeykunnig människa som sällan misslyckas med värvningar. Det händer, det gör det för alla. Men jag tror nog att han har några ess kvar i sin rockärm om det skulle krävas under säsongen.



I OSKARSHAMN TAR MAN NÄSTA KLIV

Tänk efter lite nu. Hur många spelare genom åren har inte tagit nästa steg i just Oskarshamn. Mängder med spelare har varit där under kanske vara en säsong, men sedan gjort avtryck på högre nivå. Vissa har bara varit på lån ett fåtal matcher, men boostats av det. Jag får känslan av att det är en rejält frodig hockeymiljö i staden och det borde borga för att ytterligare spelare tar kliv framåt under innevarande säsong.





”VI MOT VÄRLDEN” OCH TILLBAKASTUDS

Oskarshamn är en liten stad med runt 20 000 invånare. Det är korta avstånd och det lär gagna lagsammanhållningen när man har nära till varandra. Samtidigt så är de enormt nederlagstippade och tändvätskan de får gratis från omgivningen ska inte underskattas. Oskarshamn har många gånger motbevisat oddsen tack vare sin lagsammanhållning. Varför skulle inte det kunna hända igen?



Jag minns att jag under kvalet i våras, när de mötte AIK och Timrå, vid flera tillfällen tänkte: "Nu tar det slut för Oskarshamn, nu orkar de inte längre". Men lik förbannat så studsade de tillbaka i matcherna. Jag har tänkt samma sak i inledningen av årets säsong. I varje match. Men de tankarna har alltid mötts av att Oskarshamn tagit sig tillbaka i matcherna.



Jag såg någon på Twitter igår som frågade sig om Oskarshamn verkligen skulle orka spela den här slutspelshockeyn resten av säsongen. Samma sak har jag tänkt. Men det känns som att man borde lärt sig nu vid det här laget att de alltid bevisar motsatsen.

***

Avslutningsvis två reflektioner jag har gjort under förmiddagen:



1. Vad hade Tyringe för lag egentligen i division 2 säsongen 14/15? Målvakten Tex Williamsson höll igår sin första SHL-nolla för Oskarshamn och bara timmar senare spelade backen Joel Persson mest av alla i Edmontons försäsongsmöte med Vancouver. Jag vågar påstå att ingen back in 2014 såg den komma.



2. Vi är väl rätt överens om att ingen såg Oskarshamn som serietvåa i SHL efter tre omgångar. På lördag runt klockan 20.30 kan de vara i ledning om de slår Djurgården hemma vid full tid. Vågar vi redan nu slå fast att BIK Karlskoga ligger tvåa i SHL om exakt ett år?