Svenskmålvakten hjälte när hans lag vände och vann

Det var säsongsdebut mellan stolparna för målvakten Oscar Dansk inatt när Los Angeles Kings stod för motståndet. Målvakten, som för två säsonger sedan under en period gjorde succé i ett skadeskjutet Vegas innan han själv blev skadad, fick i nattens match släppa in både 0-1 och 0-2 innan matchbilden ändrades dramatiskt.



2-0 till Kings kom nämligen 7:24 in på den tredje perioden. Men Curtis McKenzie och Mark Stone skulle på mindre än en minut ta Vegas in i matchen igen. Dryga minuten in på förlängningsspelet kunde sedan Jonathan Marchessault avgöra matchen.

Målvakten Oscar Dansk räddade 36 av 38 skott i sin försäsongsdebut. William Karlsson och Lucas Elvenes spelade för Vegas, men blev poänglösa. Los Angeles mönstrade Mario Kempe, Carl Grundström, Samuel Fagemo och Tobias Björnfot. Också de blev poänglösa.