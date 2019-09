Tillbaka i Hockeyallsvenskan – i jakt på genombrottet

Ända sedan sin sista juniorsäsong med Skellefteå har Anton Öhman åkt jojo mellan SHL och Hockeyallsvenskan. Efter ett skadedrabbat fjolår i Malmö är han nu i Modo med målsättningen att en gång för alla ta det sista steget och visa att han hör hemma i SHL.

– Jag vill kunna spela där och vara en avgörande faktor, säger Umeåsonen till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

I kväll startar Hockeyallsvenskan för Modos del. I premiären ställs förhandsfavoriten mot Västervik på hemmais. För nyförvärvet Anton Öhman, 23, är det en välkommen chans att få karriären på rätt köl igen.

I fjol tog han klivet till SHL och Malmö Redhawks i hopp om att äntligen kunna etablera sig i toppligan. Men en höftskada ödelade stora delar av säsongen och när kontraktet gick ut meddelade Malmö att det inte skulle bli någon fortsättning

– Jag fick en överansträngning i höften, "snapping hip" heter det. Jag nötte ut den och det var egentligen bara vila och rehab som hjälpte. Nu ska det vara lugnt och det har känts bra hela försäsongen. Det är skönt att det är ur världen utan att jag behövde operera mig, säger Anton Öhman till hockeysverige.se.

Det blev bara 23 matcher med Malmö och ofta begränsat med speltid. Hans spetsegenskaper i powerplay gjorde ändå att han fick ihop tio poäng (3+7) under grundserien.

– Det är det jag tar med mig. När jag väl spelade kändes det bra. Jag snittade nästan en halv poäng per match och det känner jag har fått med mig. På så vis var det också bra att jag fick spela under den andra halvan av säsongen och vara skadad under den första. Det gör att man kan ta med sig det och kan komma in med bra självförtroende, menar han.



Under karriären har västerbottningen studsat upp och ned mellan SHL och Hockeyallsvenskan en hel del. Han tillhörde länge Skellefteå, men hade svårt att slå sig in i laget. Det medförde att det blev en hel del utlåningar till allsvenska lag som Björklöven, Almtuna, Västerås och Leksand när de fortfarande spelade i andradivisionen.

"VILL HITTA STABILITET I KARRIÄREN"

Att inte fullt ut ha lyckats ta en plats i SHL kan vara frustrerande, men Anton Öhman försöker se det positiva.

– Jag har ändå haft turen att få vara i olika lag, sett Sverige lite och fått uppleva en hel del, men givetvis vill jag hitta stabilitet i karriären och hitta ett ställe där jag och tjejen kan luta oss tillbaka lite mer. Någonstans där man kan vara bekväm och bygga på självförtroendet ännu mer, konstaterar han.

Malmö var stället där han hoppades att genombrottet skulle komma, men efter skadan var uppförsbacken in i laget lång.

– När jag kom till Malmö var det som sjunde- eller åttondeback, en kille som skulle kriga sig in i laget precis som när jag var i Skellefteå. Då blir det mer att man bara krigar än att man kan slappna av och spela sitt spel, säger Anton Öhman.

– Det är det jag vill hitta tillbaka till, att bli den spelaren jag var under mitt sista år i J20. När man inte har den där tryggheten i sitt spel blir man lätt stillastående och funderar i stället för att spela på instinkt. När man är sjunde- eller åttondeback tänker man mer på att man vill ta en plats. När man väl är där och har en plats i laget vill man kunna leverera och då gör man det mer på instinkt.

TiFoto: Bildbyrån/Avdo Bilkanovic



LÄR SIG AV VETERANERNA

Han skrev ett tvåårskontrakt med Modo i maj och gillar det han har upplevt hittills.

– Magkänslan är jättebra. Jag har mycket kvar att lära och då är det bra att det finns många bra backar i laget att kolla på, säger han och syftar inte minst på rutinerade pjäser som Oscar Hedman och Tobias Enström.

– Framför allt kan lär man sig hur proffsiga de är och vad man måste göra för att prestera dag in och dag ut. Sedan även hur de rör sig på isen och löser spelet i den defensiva zonen och mittzonen. Det är helt sjukt bra. Det är där jag har mycket att lära för att sätta stopp i spelet.

Efter alla säsonger av hattande mellan SHL och Hockeyallsvenskan hoppas Anton Öhman att Modo ska bli trampolinen som sätter fart på karriären på allvar.

– Målet är såklart att ta mig upp i SHL och ha den sortens roll jag har nu, kunna spela där och vara en avgörande faktor. Det är det som är drömmen och målet.

Och gärna med Modo?

– Absolut, med Modo hade varit jättekul.