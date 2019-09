Frölundas glädjebesked: Stjärnan återvänder från NHL

Förra året slog Samuel Fagemo igenom med dunder och brak när han blev Frölundas näst bästa målskytt i SHL:s grundserie. Under sommaren skrev han NHL-kontrakt med Los Angeles Kings men nu står det klart att han lånas ut till Frölunda årets säsong.

Samuel Fagemo gjorde succé förra året i sin debutsäsong i SHL med Frölunda. På 42 matcher sköt 19-åringen 14 mål och stod för 25 poäng totalt. Med det var en av mästarnas bästa offensiva spelare.

Under sommaren draftades Fagemo i andra rundan av NHL-draften av Los Angeles Kings. Han skrev senare också kontrakt med klubben och pratade om att försöka slå sig in i NHL.

Nu kommer dock ett stort glädjebesked för alla med sympatier för Frölunda.

Samuel Fagemo lånas ut från Los Angeles Kings och kommer att ansluta till Frölunda redan i början av veckan som kommer.

– Samuel får helgen ledigt och börjar träna med laget på måndag, säger sportchefen Fredrik Sjöström till klubbens hemsida.

The LA Kings have assigned Akil Thomas to his junior team, @OHLIceDogs. Samuel Fagemo has been loaned to @frolunda_hc of the Swedish Hockey League. https://t.co/WG3EvSqZar