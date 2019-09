New York Islanders: En målvaktslösning som förbryllar

New York Islanders var fjolårets stora succélag i NHL. Under Barry Trotz ledning gick klubben från att ha släppt in flest mål av samtliga lag i NHL säsongen 17/18 till minst under 2018/19. Men det stannade inte där. Trotz strukturerade hockey gjorde Islanders till ett slutspelslag som tog sig till andra rundan efter att ha svept undan mattan under skridskorna på favorittyngda Pittsburgh Penguins i den första rundan.

Framgångarna gjorde att Barry Trotz fick Jack Adams Award som säsongens bästa coach...