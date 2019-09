Nygårds styrkebesked – matchvinnare i rivalmötet

Med NHL-säsongen en och en halv vecka bort står allt mer på spel för de spelare som fortfarande är kvar på camperna och står på gränsen till en plats i laget.

En av dessa är Joakim Nygård. 26-åringen skrev på som free agent med Edmonton Oilers efter att ha skjutit 21 SHL-mål för Färjestad förra säsongen. Just nu slåss han om en plats i laget – och lyckades peta in sitt första mål under försäsongen i natt.

När Oilers besegrade Calgary Flames med 6–2 hemma i Rogers Place stod Nygård för det matchvinnande 3–2-målet sent i den andra perioden. Svensken höll sig framme på mål och slog in en retur efter ett backskott från Darnell Nurse.

Joakim Nygård spelade strax under 14 minuter och registrerade fem skott på mål i matchen.

Oilers hade även backarna Adam Larsson och William Lagesson på isen. Larsson lämnade matchen med en assistpoäng. Det gjorde även Oliver Kylington och Mikael Backlund, två av de tre svenskar Calgary hade i laguppställningen. Elias Lindholm var den tredje.