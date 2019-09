Stortalangens succédebut – storspelade i första SHL-matchen

Tre SHL-matcher inledde eftermiddagens omgång. Det blev tre tajta och målsnåla matcher där målvakterna stal rubrikerna. Speciellt 18-årige Hugo Alnefelt storspelade i sin SHL-debut men snuvades på att hålla nollan med bara 31 sekunder kvar av den tredje perioden.

Brynäs – Färjestad 1-2 (0-1,1-0,0-1)

Brynäs: Tomi Sallinen.

Färjestad: Per Åslund, Ville Leskinen.

Färjestad har studsat tillbaka och tog under dagen sin andra raka seger efter att ha inlett med två förluster. I en tajt match där målvakterna Markus Svensson och Samuel Ersson båda stod för imponerande insatser var det en finländsk skyttekung som blev avgörande.

Ville Leskinen kom tvåa i både skytteligan och poängligan i den finska ligan i fjol, stjärnforwarden har även fått en stark start i SHL. Mot Brynäs satte han sitt andra mål för säsongen då han kom i ett fritt läge mot Ersson och läckert lyfte in en backhand bakom Brynäsmålvakten.

Brynäs vann skotten med 26-22 men Markus Svensson stod på huvudet och räddade FBK flera gånger om. Det tippade topplaget är nu tillbaka i formen som klubben förväntas vara i och klättrar nu ordentligt i tabellen.

HV71– Leksand 2-1 SO (1-0,0-0,0-1,0-0,1-0)

HV71: Martin Thörnberg, Linus Sandin (avgörande straff.

Leksand: Jonas Ahnelöv.

Den stora rubriken inför matchen var att 18-årige Hugo Alnefelt skulle få SHL-debutera mellan stolparna för HV71. Den stora rubriken efter matchen blev att stortalangen Alnefelt gjorde succé direkt i sin SHL-debut.

Målvakten från Danderyd stoppade nästan alla skott som han fick på sig och stod totalt för 29 räddningar på 30 skott. Alnefelt såg väldigt stabil ut i kassen men snuvades på att få hålla nollan med endast 31 sekunder kvar av den tredje perioden.

Väl framme i en straffläggning lyckades 18-åringen rädda alla Leksands straffar (med lite hjälp av stolpen) samtidigt som Linus Sandin blev den enda straffmålskytten. Alnefelt blev därmed den stora hjälten för hemmalaget.

– Det var kul, riktigt speciellt för mig. Det var ju även min första hemmamatch här för HV så det var svinkul. Jag fick go hjälp där bak av gubbarna, de satte mig i bra situationer så det tackar jag för, säger debutanten själv väldigt ödmjukt i C More.

Båda lagen fortsätter sina trender hittills med segrar på hemmais och förluster borta. HV71 har två segrar i Kinnarps Arena men två förluster på bortais och Leksand har samma facit efter fyra spelade matcher.

Linköping – Rögle 2-3 (1-2,0-1,1-0)

Linköping: Sebastian Karlsson, Broc Little.

Rögle: Éric Gélinas, Taylor Matson, Dennis Everberg.

Linköping har det fortsatt tungt i SHL-inledningen. Mot Rögle kom lagets tredje förlust på de första fyra matcherna. Östgötarna tog ledningen i dagens drabbning och fick ett jätteläge att sätta 2-0 strax därefter då laget fick en straff. Broc Little lyckades dock inte förvalta chansen och efter det tappade Linköping.

Rögle vände underläget till ledning redan i den första perioden och i den andra perioden kopplade Skåneklubben greppet om matchen. Ett långt 5-mot-3-spel resulterade i att Dennis Everberg satte sitt andra mål för säsongen och utökade ledningen.

Linköping studsade tillbaka och skapade nerv i matchen i den sista perioden men Rögle höll undan till seger

Rögle har, till skillnad från LHC, inlett SHL-säsongen i imponerade stil och tog sin tredje seger. De studsade tillbaka starkt efter förlusten hemma senast mot Oskarshamn.