Succén fortsätter – Oskarshamn nya serieledare i SHL

Nästan alla experter hade tippat Oskarshamn sist av alla lag. Nu är nykomlingarna på helt motsatt plats. De leder nämligen hela SHL efter att ha vunnit sin tredje raka match.

Smålänningarna är det enda laget som har lyckats ta poäng i alla de inledande matcherna. Först tog de en pinne efter 4-5-förlust i förlängning mot Skellefteå. Sedan vann de med 4-1 hemma mot Leksand och 1-0 borta mot Rögle.

Nu lyckades de även besegra SM-finalisterna från i fjol, Djurgården.

Inför ett fullsatt Be-Ge Center kunde Tyler Kelleher ge Oskarshamn ledningen i den andra perioden och i början av den tredje var det Pontus Netterberg som satte 2-0 för skrällgänget.

MÅLVAKTEN STORSPELADE PÅ NYTT

Återigen var det Tex Williamsson som var den stora anledningen till att Oskarshamn lyckades vinna. Mot Leksand släppte han bara in ett mål och i förra matchen räddade han alla 40 skott när laget vann mot Rögle.

Nu storspelade han återigen för Oskarshamn efter att ha räddat 29 av de 31 skott som Djurgården sköt. På sina tre första matcher i SHL har Williamsson bara släppt in tre mål.

Slutresultatet blev 3-2 efter att superstjärnan Patrik Berglund fått göra sitt första SHL-mål i karriären men det hjälpte. Smålandslaget leder nu SHL med tio insamlade poäng efter fyra spelade matcher.

– Det är väl många som har tippat så, skojar backen Oskar Nilsson i C More efter matchen.

– Läget är bra, vi har allting under kontroll och gör en bra match här i dag. Vi följer vår plan och jobbar utefter den. Vi är ödmjuka inför den här uppgiften. Det är ju ganska vanligt att nykomlingar går in och gör en bra start. Det är i november, december och januari, i de här tunga månaderna, som serien avgörs, fortsätter han.

Strax där bakom tabellettan Oskarshamn kommer Djurgården och Rögle med nio poäng.

Oskarshamn – Djurgården 3-2 (0-0,1-0,2-2)

Oskarshamn: Tyler Kelleher 2, Pontus Netterberg.

Djurgården: Simon Johansson, Patrik Berglund.