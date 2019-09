Funderar över framtiden – nu stängs stjärnan av

Tidigare i veckan kom uppgifter gällande Dustin Byfuglien och hans osäkra hockeyframtid. 34-åringen, som har två år kvar på kontraktet med Winnipeg, har inte deltagit på Jets träningsläger den senaste tiden för att i stället ta sig en rejäl funderare på om det är ishockey han vill hålla på med.

Nu rapporterar TSN att man i väntan på Byfugliens beslut valt att stänga av backstjärnan för att Byfugliens lönetaksträff inte ska räknas mot lönetaket när säsongen drar igång.

Enligt kanalens insider Bob McKenzie vill Jets fortfarande ha tillbaka "Big Buff", men att de genom att stänga av honom har mer spelrum under tiden de inväntar hans beslut.

WPG has suspended Dustin Byfuglien for failing to report to camp. If he doesn’t report by opening day, WPG loses his cap hit until he does report.

Not nearly as ominous as it sounds. WPG still wants Byfuglien back but needs to protect roster and cap flexibility until they know his intentions.