Jesper och Jesper ordnade Devils seger

New Jersey Devils kunde i natt ta sin fjärde match under försäsongen då man hemmabesegrade lokalrivalen New York Islanders med 4–3.

Hemmapubliken i Prudential Center fick se sitt Devils tappa ledningen tre gånger om i matchen, men med drygt fyra minuter kvar av den tredje perioden blev Jesper Boqvist stor matchvinnare för Devils när han lyckades styra in det matchavgörande 4–3-målet bakom Jared Coreau.

FEM SVENSKAR PÅ ISEN

Målet var Boqvists andra mål i matchen, efter att han även gett Devils ledningen med 1–0 tidigt i den första perioden.

Jesper Bratt var involverad i bägge Boqvists mål och hade således två passningspoäng i matchen. Devils tredje svensk, Fabian Zetterlund, lämnade isen poänglös. Poängbäst i New Jersey var annars stjärncentern Nico Hischier som stod för tre assist i segermatchen.

Både Sebastian Aho och Simon Holmström fanns på isen för New York Islanders, men ingen av dem mäktade med att skriva in sig i poängprotokollet.