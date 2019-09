Björklöven vände och vann rivalmötet – efter kontroversiellt avgörande

Björklöven – Modo 3–2 efter förlängning (0–0, 0–2, 2–0, 1–0)

Björklöven: Justin Crandall, Alexander Deilert

Modo: Linus Pettersson, Mathias From

Det bjöds på hockeyfest i Umeå denna måndagskväll, då ett fullsatt A3 Arena bevittnade rivalmötet mellan Björklöven och Modo. Efter en mållös förstaperiod kunde gästerna gå ifrån till en tvåmålsledning i den andra perioden. Först rakade Linus Pettersson in ledningsmålet, innan Mathias From kunde utöka Modo-ledningen efter att via Björklövenbacken Brian Coopers skridsko överlistat Joe Cannata i hemmakassen.

I den tredje perioden lyckades Björklöven till slut få hål på Linus Lundin i Modomålet. Först direktsköt Justin Crandall in reduceringen. Sedan, med sex och en halv minut kvar av matchen, ordnade backen Alexander Deilert kvitteringen.

Matchen gick vidare till förlängning, där matchen skulle avgöras. Efter en situation där Modos Henrik Björklund gick omkull utan åtgärd från domaren. Fri med Lundin kunde samme Alexander Deilert sedan avgöra tillställningen, då han på returen lyckades lirka in det avgörande målet.

– Jag tror aldrig att jag har varit fri tidigare i karriären, så att komma fri två gånger i samma match... Det tackar jag för, säger Deilert till C More efter matchen.



I och med segern går Björklöven upp på fem inspelade poäng på två matcher. Modo får nöja sig med två poäng under sina inledande två matcher.

BIK Karlskoga – Kristianstad 5–3 (2–1, 0–1, 3–1)

BIK Karlskoga: Gustaf Thorell (2), Tor Immo (2) Filip Ahl

Kristianstad: Dennis Svensson (2), Anton Heikkinen

BIK Karlskoga kunde ta sin andra seger på lika många matcher när man besegrade nykomlingen Kristianstad i en svängig match. Hemmalaget gick upp till en snabb 2–0-ledning i den första perioden, men en reducering av Dennis Svensson i den första perioden och en kvittering i mittperioden av Anton Heikkinen såg till så att det var likaläge inför den tredje perioden.

Då klev Gustaf Thorell fram och blev matchvinnare för hemmalaget när han endast 39 sekunder in i slutperioden ordnade 3–2 till Karlskoga. Tor Immo ökade sedan på ledningen till 4–2, innan samme Immo definitivt satte spiken i kistan med sitt 5–2-mål i tom kasse.

Slutresultatet skrevs till slut till 5–3 efter att Dennis Svensson putsat siffrorna i matchens slutskede.

Västervik – Västerås 3–2 (0–1, 3–1, 0–0)

Västervik: Erik Aterius, Kim Johansson, Alexis Binner

Västerås: Jerome Leduc, Viktor Hertzberg

Även Västervik kunde ta sin andra seger under säsongsupptakten när man kunde uddamålsbesegra Västerås hemma i Plivit Arena. När Viktor Hertzberg prickade in 2–0 till gästerna i inledningen av den andra perioden såg det ut som att bortalaget skulle sno med sig poängen hem till Västerås, men tack vare en islossning i mittperioden kunde Västervik gå ikapp och förbi.

Tre mål inom loppet av drygt 13 minuter såg till så att hemmalaget gick upp i en ledning inför sista perioden. Den ledningen höll man hela vägen in i mål och kunde således ta hem samtliga tre poäng. Kim Johansson och Alexis Binner stod båda för två poäng vardera i segermatchen, medans den ungerska målvakten Ádám Vay räddade 29 av 31 Västeråsskott.