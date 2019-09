Framtidens Damkronor: Lisa Östman

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Att det finns en uppsjö av talanger i svensk hockey råder det inga som helst tvivel om. Under sommaren har vi fått äran att träffa en rad av dessa på damsidan i serien Framtidens Damkronor. Idag rullar vi vidare med den 16:e delen. Där får ni möta Luleåtalangen Lisa Östman som, liksom Brynäs Emma Murén, vid sidan av hockeyn dessutom är en bra sångerska.

– Jag tycker alltid musiken varit rolig och jag har sjungit i hela mitt liv, på dop och sådant, berättar Lisa Östman då hockeysverige.se träffar henne invid Mall of Scandinavia timmarna innan hon ska göra debut i SDHL för Luleå mot AIK.

– Musiken ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. Jag har inget emot att uppträda och så vidare, men jag har gjort ett aktivt val att satsa på hockeyn. Kommer tillfällen och någon frågar så kommer jag köra på eftersom jag tycker det är väldigt kul att sjunga.

Lisa Östman.Foto: Ronnie Rönnkvist

BÖRJADE SOM FEMÅRING

Lisa Östman är inte norrländska från början utan uppväxt på Värmdö i Stockholms utkanter.

– Det kom ett brev i brevlådan med en fråga om jag ville spela hockey helt enkelt. Jag tänkte ”varför skulle inte jag kunna testa på det här?” Sedan dess har jag varit fast.

– Jag har spelat i Värmdö HC fram till det att jag började i Luleå. Jag var runt fem år gammal när jag började så det var ett tag sedan.

Lisa Östman var inte ensam tjej inledningsvis även om hon under nästan hela sin aktiva tid spelat med killar.

– Från början var vi faktiskt tre tjejer. En av dom andra två reste jorden runt och då föll hon bort. Sedan hade vi en målvakt som var med fram till ett och ett halvt år sedan.

– När jag började hade jag knappt kollat någon hockey på TV alls och visste knappt vad det var, men det lät kul och jag ville, som sagt var testa.

Styrde mamma (Cecilia) eller pappa (Per) in dig i hockeyn?

– Från början var dom väldigt öppna med vad jag ville. Både mamma och pappa har under åren hjälpt mig mycket med hockeyn. Då har det blivit att dom också pushat mig.

STARTADE UPP FLICKLAG OCH "MAMMAVERKSAMHET"

Lisa Östman har två bröder, Ruben och Tore, som också är involverade i hockeyn.

– Den äldsta lillebrorsan, som är 04:a, slutade precis. Sedan har jag en lillebror som är 07:a och han spelar fortfarande i Värmdö.

Du spelade med killar från början, hur tänker du kring att det inte finns tillräckligt med tjejer som vill spela hockey så det kan starta upp rena flicklag?

– Det är såklart tråkigt. Jag tycker att hockeyn borde vara med öppen för att tjejer ska kunna spela. Det blir bättre och bättre. Det var jag och min familj som var med och startade upp både flicklaget och mammaverksamheten på Värmdö.

– Även om det blir, som sagt var, fler och fler så tycker jag att flera tjejer borde börja spela.

Mammaverksamheten?

– Äldre damer som spelar hockey, säger Lisa Östman med ett leende.

Överlag var inte intresset för hockey hos Luleåforwardens kompisar speciellt stor inledningsvis.

– Oftast då jag berättade att jag spelade hockey blev alla väldigt förvånade. Det är inte många av mina kompisar som har koll på hockey. Det är väl på grund av mig dom vet vad det är (skratt). Intresset hos dom har inte varit så jättehögt.

Lisa Östman.Foto: Ronnie Rönnkvist



"ALLA MÅSTE HA SAMMA RÄTTIGHETER INOM KLUBBARNA"

Även om Lisa Östman knappt visste vad hockey var från början så har hon under åren skaffat sig flera förebilder inom hockeyn, men en sticker ut lite extra.

– Från början hade jag inga förebilder eftersom jag knappt visste vilka som spelade. Sedan har jag varit på Maria Rooths hockeycamp. Jag tycker att hennes värderingar är väldigt fina.

– Hon jobbar för att det ska bli mer jämställt både i samhället och hockeyn och att flera tjejer ska börja spela. Det är något jag tycker är jättefint. Tyvärr så ser det inte ut så just nu.

Hur tänker du att man ska kunna förändra den här bilden?

– Det är en väldigt svår fråga. Jag tänker att det handlar mycket om att ge tjejer samma förutsättningar, samma träningstider som killar så det inte blir att vi tränar jättesent bara för att vi är damer. Alla måste ha samma rättigheter inom klubbarna.

– Hockeyn är generaliserad som en manssport. Vi lyfter ändå fram fler damspelare som får göra intervjuer och så vidare. Då kanske fler tjejer blir inspirerade att börja, vilket är jättebra, men man kan pusha det ännu mer.

Lisa Östman inledde alltså sin hockeykarriär i Värmdö, men hon har även testat på spel med damer i division 1.

– Jag har, som sagt var, spelat i Värmdö från det jag var fem år. Sedan två år tillbaka har det varit lite struligt i Värmdö för min del. Helt plötsligt hade vi inget lag och kunde då inte spela i någon serie. Jag fick inte spela några matcher alls. Då valde jag att gå till Haninges damer för att få lite matchträning. Jag spelade tre matcher där.

– Efter det åkte jag till Luleå. Först sökte jag fyra olika hockeygymnasier, men det blev det Luleå som jag fastnade mest för.

HYLLAR KLUBBENS JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Haninge har ett samarbete med Djurgården, men något sådant klubbyte var egentligen aldrig aktuellt för Lisa Östman.

– Jag kände att jag inte hade klarat av att pendla hemifrån Värmdö till ishallen i stan. Sedan hade jag heller aldrig någon tanke på att börja i Djurgården. Om jag skulle utvecklas både som person och hockeyspelare så kommer jag behöva göra saker själv. Det var också ett personligt steg jag ville ta, känna att jag kan vara självständig.

Och då stack du 90 mil norrut?

– (Skratt) Ja, det blev lite långt även om det inte var planen från början.

Lisa Östman.Foto: Ronnie Rönnkvist



Varför blev det just Luleå?

– Luleå jobbar väldigt hårt för att det ska vara jämställt och har dessutom en väldigt bra damverksamhet. Jag tycker att dom har erfarna ledare, är väldigt seriösa och vet vad dom håller på med.

– Hockeyn som sådan är ganska lika på alla ställen, men jag fastnade även för att staden inte är jätteliten. Visst, jag har bott ute på Värmdö, men det hade varit en ganska stor omställning annars. Jag gillar stan och tyckte allmänt att det verkade väldigt bra.

– Jag kollade även på Leksand, Linköping och Modo. Det var främst Leksand, Luleå och Modo jag valde mellan. Visst var det lite svårt, men jag är nöjd med mitt val.

Hur ser du på faciliteterna och förutsättningarna som finns för Luleås damer?

– Jag tycker att dom jobbar på det jättebra. Dom vill verkligen lyfta fram damerna och jag tycker att dom gör så på ett väldigt bra sätt. Det är redan bra, men kommer bli ännu bättre.

SIKTAR MOT TOPPEN

I Luleå får Lisa Östman umgås och träna med några av världens bästa spelare som exempelvis Jenni Hiirikoski, Ronja Savolainen, Emma Nordin och Michelle Karvinen. Givetvis påverkar det 16-åringens utveckling.

– Det är lite nervöst och man får en press på sig. Jag vill inte göra bort mig och så. Samtidigt är det jätteödmjuka tjejer och det känns jättebra.

– Man tror ofta att när dom är så jätteduktiga skulle vara ”jag är så bra…”, men dom är jättesnälla och tar verkligen med mig i gruppen. Det är stort, men nu känns det samtidigt naturligt.

– Ibland är det ändå fortfarande ”oh, my god, jag står här bredvid en av världens bästa backar”… Jenni är ibland också med och håller i fysträningarna. Hon säger vad vi ska göra men är även med själv. Hon är som en spelande tränare ibland.

Vad har du för målbild med din flytt till Luleå?

– Min målbild har alltid varit att utvecklas både som spelare och person. Det är också därför jag valde att flytta, för att klara mig självständigt och så. Under åren har jag fått mycket hjälp av mamma och pappa, men jag vill klara av att ta ett eget ansvar också.

– Inom hockeyn vill jag komma så långt som möjligt. Först spela i SDHL, men i framtiden kanske få chansen att gå på college, spela OS, VM, Damkronorna…

Det spelas ett junior-VM om några månader, är det ett mål hos dig att komma med dit?

– Klart det är. Vi var på regionscamp förra helgen och det finns verkligen jättemånga duktiga tjejer. Målet med junior-VM finns, men vi får se om jag har vad som krävs, avslutar Lisa Östman

