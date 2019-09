Från Hockeytvåan till SHL-succé: "Man lever lite i extas"

Hans storspel har gjort IK Oskarshamn till sensationell serieledare. För några år sedan var spel i SHL inte ens på tapeten för Tex Williamsson.

– Det är lite natt och dag. Men det är sjukt häftigt, säger Williamsson till hockeysverige.se.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

En hållen nolla mot Rögle och två storslagna insatser mot både Leksand och Djurgården. Tex Williamsson har fått en smakstart på sin SHL-karriär. Han har lett Oskarshamn till tre segrar av fyra möjliga vilket fört nykomlingen upp i tabelltopp.

— Jag kände att en stor sten släppte efter Leksandsmatchen. Jag fick göra min SHL-premiär. Nu är det bara att gå ut och köra och ha roligt.

Det har Tex Williamsson gjort. Att spela i SHL är en dröm för de allra flesta unga spelare. För Tex Williamsson har säsongsinledningen inte bara varit en dröm som gått i uppfyllelse. Den har också betytt lite extra. Den 28-årige målvakten från Lammhult i Småland har nämligen haft en rejält snårig väg till Sveriges högsta liga. För fem år sedan var det knappast fullsatta SHL-arenor han såg framför sig. Då var det ishallar som Aplarinken i Värnamo eller Tigerdome i Jonstorp.

– Det är en väldigt kall ishall, man gick förbi korvkiosken för att komma till omklädningsrummet, säger Williamsson om den numera ombyggda ishallen i Jonstorp.

Williamsson – en rubrikernas man under SHL-upptakten. Foto: Peter Ekholm

Då, säsongen 2014-15, spelade Tex Williamsson i Tyringe i Hockeytvåan. Williamsson var en vägg under hela säsongen. Han radade upp stora insatser och ledde skåneklubben hela vägen till Hockeyettan. Det var också då karriären tog fart på riktigt. Steget mellan serierna var inte större än att Tex Williamsson växte ut till en av ettans bästa målvakter.

– Han började som andramålvakt, men gjorde sedan en jättebra säsong. Han gjorde det så bra att jag rekommenderade honom till Pantern, säger Fredrik Hallberg som idag är assisterande tränare i Oskarshamn.

Hallberg har känt Tex Williamsson länge. Oskarshamn innebär den fjärde klubben de jobbar i tillsammans. Redan 2010 sågs de för första gången.

— Jag tog honom till Malmö och Limhamn 2010. Jag minns att han var seriens bästa målvakt då. Han var ung, bara 18 år.

De återförenades i Tyringe innan de båda hamnade i Pantern.

– Han är väldigt atletisk. Han kom ganska oskolad till skillnad från många andra målvakter. Men han hade en dimension till. Det är en lugn person som gått en lång väg och varit med om mycket. Han tar inget för givet och är jätteödmjuk, säger Hallberg.

Från Pantern gick Williamssons karriär vidare i HockeyAllsvenskan. Han kontrakterades av Malmö i SHL, men lånades ut till Leksand. Därefter blev det spel Tingsryd innan han slutligen fick kontrakt med Oskarshamn. Knappast den mest spikraka vägen till den största svenska hockeyscenen.

– Det var väldigt skönt att komma till Oskarshamn. Jag kände Håkan (Åhlund) och Fredrik (Hallberg) sedan innan. Fredrik har jag varit med många år. Det kändes rätt att komma till en förening och få förtroende. Jag har varit i Malmö och Frölunda men inte fått chansen. Det är kul att få det nu och känna att man klarar av det, säger Williamsson.

Känner du att du visar de som tvivlat på dig?

– Så är det väl. Det är inget man tänker på nu, men det ligger väl lite i bakhuvudet, absolut.

"DET GAV SJÄLVFÖRTROENDE"

Tre matcher in på sin SHL-karriär har han lika många segrar. I debuten mot Leksand. I bortamatchen mot Rögle. Och i hemmasegern mot Djurgården. Det är en helt annan verklighet mot när han bussade runt i södra Sverige och spelade inför 250 personer i Hockeytvåan för bara fem år sedan.

– Det är verkligen mycket att suga in. Vissa som spelat här går bara ut och gör sina matcher. Jag tror jag njuter rätt mycket mer än många andra. Man lever lite i extas och lite liksom extra på att det är SHL. För vissa är det bara en vanlig dag på jobbet. Jag uppskattar det jättemycket, verkligen.

Williamssons har fått se SHL-verkligheten tidigare. Men i en betydligt mindre skala. Han var utlånad till Malmö Redhawks 2016-17 och till Frölunda under slutet av förra säsongen, men fick aldrig chansen i några matcher.

– Jag fick känna lite på miljön. Jag fick lite självförtroende att Frölunda ville ha dit mig och tog guld. Jag gjorde inte mycket, men de tog guld. Det gav lite självförtroende, jag tappade det lite i Tingsryd. Men när jag började föra en dialog med Frölunda kom det tillbaka, berättar han.

Williamsson firar sin tredje seger i SHL. Foto: Bildbyrån

Vad är de stora skillnaderna mot HockeyAllsvenskan?

– Man blir straffad mycket mer på sina misstag. I allsvenskan kan man klara sig lite. Det är så skickliga spelare här så man kommer inte undan men det. Det är väl en lite proffsigare miljö man jobbar i också. Man anpassar sig efter vad alla andra gör, man vet vad lagen man möter gör och vad jag ska tänka på. På det stora hela ... på match är det väl att mina medspelare inte hör mig lika väl för allt liv på läktaren. Man är inne i bubblan och bara tutar och kör.

Vilka detaljer har du slipat på för att kunna spela så här bra?

– Vara lite mer lugnt. Innan har jag varit rätt sprallig. Jag vill vara lugn i målet, leva på min storlek och läsa spelet lite bättre.

Oskarshamn-målvaktens storspel under inledningen av karriären har inneburit 97,1i räddningsprocent och ett insläppt mål i snitt per match. Med de noteringarna toppar han båda kategorierna bland ligans målvakter. Men Williamsson vet av erfarenhet att inget kommer gratis.

– Det gäller att fortsätta vara ödmjuka. Det är många matcher kvar, så det är bara att kriga på, säger han innan han skyndar in i omklädningsrummet.