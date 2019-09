"Jag brinner för att vända den här utvecklingen"

Svensk ishockeys problematik med hjärnskakningar har aktualiserats allt mer de senaste åren. Förra säsongen diagnosticerades så mycket som 70 hjärnskakningar i SHL och så sent som förra veckan kom beskedet att Djurgårdens stjärncenter Andreas Engqvist tvingas lägga skridskorna på hyllan till följd av upprepade hjärnskakningar. De senaste åren har även ett flertalet spelare haft längre uppehåll till följd av smällar mot huvudet.

En av dessa är den tidigare Skellefteå- och Malmöbacken Erik Andersson, som förra hösten meddelade att han tvingats ta beslutet att lägga av till följderna av hjärnskakningar han ådragit sig under sin hockeykarriär.

Erik Andersson. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



UTBILDAD CIVILINGENJÖR

Efter att den aktiva karriären tog slut har Andersson engagerat sig för att andra spelare inte ska tvingas ta samma beslut som honom själv. Sedan nyår har 37-åringen, som under karriärens gång utbildade sig till civilingenjör inom teknisk fysik, arbetstränat på företaget PolarCool, där han är med i den fortsatta utvecklingen av produkten PolarCap – en slags kylhjälm vars främsta syfte är att sänka temperaturen i hjärnan vid en hjärnskakning eller smäll mot huvudet.

I våras meddelade SHL att man inlett ett samarbete med PolarCool och inför den här säsongen har varje lag tillhandahållits två stycken kylhjälmar, där både hemmalaget och bortalaget ska använda sig av hjälmen i samband med en hjärnskakning eller smäll mot huvudet.

– Det är ett portabelt system vars syfte är att genom selektiv kylning av hals och huvud sänka temperaturen i hjärnan. Anledningen till att man vill göra det är för att idrottsutövare som drabbas av hjärnskakning eller upprepade huvudsmällar har en förhöjd risk och är mer sårbara för hjärnskador, detta på grund av att hjärnans temperaturökning vid idrottande, förklarar Erik Andersson och fortsätter:

– En vanlig missuppfattning är att det bara är den fysiska aktiviteten i sig som gör att hjärnans temperatur höjs när man idrottar. Dock är det så att hjärnans temperatur tenderar att öka mer än kroppstemperaturen då själva idrottandet och alla moment som det innefattar kräver ytterligare kraft av hjärnan. Detta är anledningen till varför vi för idrottare förespråkar selektiv kylning av huvudet och halsen i samband med huvudskador.

”EN HELT NY BEHANDLINGSMETOD”

För lite drygt tre år sedan inleddes en pilotstudie där PolarCool i samarbete med ett antal lag från både SHL och Hockeyallsvenskan fick testa på den nya produkten.

Den framgångsrika pilotstudien lade sedan grunden till att Svenska hockeyligan (SHL) valde att ingå ett tvåårigt avtal med PolarCool, med stöd av Svensk Ishockeys Centralorganisation (SICO) och Svensk Ishockeymedicinsk Förening (SvIMF).

– Det har varit en ganska lång resa, vilket det alltid är när det kommer fram en helt ny behandlingsmetod. För så är det ju faktiskt, att det i dag inte finns någon annan riktig behandlingsmetod eller läkemedel som i det akuta skedet av en hjärnskakning effektivt kan minska de negativa skadeverkningarna, säger Andersson.

Själva hjälmen består av ett silikonhölje där det cirkulerar ett kylmedel som ska bidra till att sänka temperaturen i hjärnan. Utanpå det sitter ett hölje i neoprenmaterial, samma material som finns i bland annat våtdräkter, för att isolera kylan neråt in mot huvudet.

– Vid en diagnostiserad hjärnskakning är tanken att den drabbade spelaren direkt påbörjar en kylbehandling med PolarCap. Kylbehandlingen pågår mellan 45 till 60 minuter för att på så vis påskynda hjärnans naturliga nerkylning, som annars tar betydligt längre tid.

"Hjälmen" som sätts på i förstaläget.Foto: Polarcool



Hjärnans temperatur är starkt korrelerad med kroppstemperaturen vilket innebär att en förhöjd kroppstemperatur faktiskt kan ge en till två grader ännu högre temperatur i hjärnan, detta på grund av en förhöjd ämnesomsättning i hjärnan under idrottsutövande.

Denna förhöjning av hjärnans temperatur gör blod-hjärnbarriären mer sårbar för skador såsom från en hjärnskakning. Blod-hjärnbarriären ska skydda hjärnvävnad från farliga ämnen som kan finnas i blodet. Kylning påverkar därför blod-hjärnbarriären positivt eftersom den är temperaturberoende och minskad temperatur ökar dess täthet.

Tidigare forskning visar att för varje grads sänkning eller höjning av temperaturen i hjärnan minskar respektive ökar ämnesomsättningen med sex till tio procent. När en spelare drabbas av en hjärnskakning uppstår en så kallad metabol kris i hjärnan, vilket innebär att kroppen får svårt att tillgodose hjärnans behov av syre och glukos.

Om man snabbt kan kyla ner hjärnan kan man även återställa den metabola balansen och på så vis skydda hjärnan från skador.

STORT INTRESSE

Under våren och sommaren har Erik Andersson varit ute hos SHL-klubbarna runt om i landet för att informera spelare och ledare vad syftet med kylhjälmen är. Andersson menar att mötena med spelarna varit givande och att de visat sin uppskattning gentemot produkten, då allt som kan förbättra spelarnas säkerhet så klart är positivt.

– När jag varit ute och pratat med klubbarna har intresset varit stort. Nyfikenheten är påtaglig och frågorna många. Där har jag känt att det varit väldigt positivt att jag kunnat träffa och prata med alla klubbar och resonera och räta ut frågetecken och funderingar som funnits.

Jobbas det på någon liknande lösning i några andra ligor i Sverige?

– Det gör det absolut. Nu är det ganska färskt med SHL, men jag för samtal med andra organisationer och lag och min förhoppning är att så många spelare som möjligt ska kunna använda sig av det här.

– Det är något som Sico också ställer sig positiva till, sen hur vi kommer i mål med det blir någonting som vi får försöka hitta en lösning på. Men vi för konstruktiva samtal med ytterligare organisationer inom hockeyn redan nu.

Erik Andersson tvingades själv avsluta karriären på grund av hjärnskakningsproblematik.Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån



"DET ÄR EN JÄTTEVIKTIG GREJ"

Med kylhjälmarna på plats hos SHL-klubbarna fortsätter nu arbetet för Erik Andersson att sprida kunskap kring produkten och ta ytterligare kliv framåt gällande spelarnas säkerhet och välmående.

37-åringen berättar på att det finns planer på att han, genom Sico, ska finnas tillgänglig för samtal med spelare som drabbats av hjärnskakningar med lite längre frånvaro.

– Jag och Erik (Zackrisson, Sico) har under en tid pratat om detta och Sanny Lindström har väl lite inofficiellt haft den rollen i och med att han varit offentlig med sina problem. Syftet är att vi ska kunna ta tillvara på all den kunskap som finns ute i hockeysverige, och då syftar jag väl främst på alla spelare som varit drabbade av hjärnskakningar som jag pratat med.

– Det är många som sitter på mycket kunskap kring hur man själv blivit hjälpt, hur man tagit sig tillbaka och så vidare. Att som drabbad få prata med och höra om andras vägar tillbaka har i alla fall jag upplevt som positivt i mitt sökande efter min egen väg. Där är tanken att vi ska göra något tillsammans där jag ska bli en person som spelare kan vända sig till och då framför allt de med längre frånvaro. Där hoppas jag kunna bistå och dela med mig av mina erfarenheter som jag samlat på mig under min rehabiliteringsresa.

Att ishockeyns problem med hjärnskakningar är en hjärtefråga för Erik Andersson råder det inga tvivel om.

– Det är en jätteviktig grej. Jag brinner för att vända den här utvecklingen och vara med att hitta lösningar och hjälpmedel för att dels höja spelarnas säkerhet och dels för att kunna hjälpa spelare som drabbats av hjärnskakningar. Det finns verkligen ett engagemang från SHL, Sico och alla SHL-klubbar att förbättra den här delen av hockeyn.