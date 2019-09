Landeskog sänkte Wild – med läckert straffmål

Colorado Avalanche fortsätter slipa formen inför NHL-premiären nästa vecka. En som verkar ha hittat sin straff-form är Gabriel Landeskog. I nattens träningsmatch mot Minnesota Wild hemma i Pepsi Center var det lagkaptenen som klev fram när det behövdes som mest. Med 1-1 i straffar klev Landeskog ut som straffläggningens sjätte spelare. Han tog en lång vänstersväng innan han närmade sig mål, fintade vänster, gick höger och lyfte in en backhand bakom en chanslös Alex Stalock.

Matchen gick till straffar efter 2-2 under ordinarie speltid. Minnesota tog ledningen med 1-0 i den första perioden genom Louie Belpedio. Colorado skulle dock vända. Dan Renoufgjorde 1-1 i första akten medan Jayson Megna satte 2-1 16 sekunder in på period två.



Minnesotas andra mål i matchen gjorde Jared Spurgeon med lite mer än tre minuter kvar att spela av mittperioden.

The Captain with the beautiful, beautiful shootout winner 😍#GoAvsGo pic.twitter.com/tKYkH0sj0R