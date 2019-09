Veckans SHL-lag #1

I och med att SHL-premiären inföll på en lördag så presenterades inget Veckans SHL-lag förra veckan, då det endast spelades en omgång. I denna veckas lag kommer därför även premiäromgången vara inräknad. Framöver kommer dock att vara insatserna som görs mellan måndag och söndag som bedöms.

Tex Williamsson, Oskarshamn

Vilken start på SHL-karriären det har varit för Oskarshamns målvaktsvärvning från Tingsryd/Pantern! 28-åringen följde upp en kanoninsats i debutmatchen mot Leksand med att hålla nollan i sin andra SHL-start. Efter tre spelade matcher står smålänningen noterad för en räddningsprocent på 97 procent och har endast släppt in två mål under dessa matcher. Tex Williamsson har haft en succéartad inledning på säsongen.Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Kodie Curran, Rögle

Kanadensaren visade att han är en poängproducerande back att räkna med redan förra säsongen och han har inlett säsongen på bästa tänkbara sätt. Man ska kanske inte stirra sig blind på poängproduktion när det kommer till backar, men fem poäng under inledningen sticker ändå ut.

Niclas Burström, Skellefteå

Burström har sett ut som sitt gamla jag i och med återkomsten till Skellefteå. Efter en tyngre säsong i Växjö ifjol har det lossnat direkt för ”Nisse” som stått för två mål under upptakten, varav ett mot just Växjö. Kommer att vara viktig för Skellefteå den här säsongen.

Joakim Lindström, Skellefteå

Skellefteås stjärnforward har börjat komma upp i åren men visar inga tecken på att han börjar sakta ner. Leder SHL:s poängliga efter de fyra inledande omgångarna med sju inspelade poäng (3+4) och visar alltjämt att han kommer att vara den som ska bära Skellefteås offensiv den här säsongen.

Joakim Lindström toppar SHL:s poängliga.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Tyler Kelleher, Oskarshamn

Det fanns en del frågetecken kring kanadensarens status inför säsongen, men efter upptakten här står det klart att Oskarshamn lagt vantarna på en riktigt spännande forward. Den 168 centimter långe forwarden har stått för fem poäng under de inledande fyra matcherna och är nykomlingarnas bästa poängplockare än så länge.

Michael Haga, Djurgården

För två år sedan platsade han inte i Mora. Nu har han en ledande roll i förmodade topplaget Djurgården. Michael Haga har inlett säsongen på allra bästa sett och toppar Djurgårdens interna poängliga efter fyra spelade matcher. Är en spännande spelare att följa den här säsongen.

...succédebut: Hugo Alnefelt var bara 31 sekunder från att hålla nollan i sin SHL-debut för HV71 i lördagens hemmamatch mot Leksand. I slutändan fick Jönköpingslaget nöja sig med en straffseger, men Småkronornas guldhjälte från i våras visade prov på högklassigt målvaktsspel i debutmatchen.

...mål: Frölundas Rhett Rakhshani kan ha stått för en kandidat till årets mål redan i omgång fyra då han med ett mycket elegant mål kvitterade Örebros ledningsmål i lördagens match.

Rhett Rakhshani's goal in the SHL last night... 👀 pic.twitter.com/EfRfj1ijCY