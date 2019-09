Leksand chockade Brynäs – gick på kross i derbyt

– Det här är under all jävla kritik, sade han i C More.

Redan efter 25 sekunder hade Leksand gjort sitt första mål bakom Samuel Ersson. David Rundqvist rundade Brynäs-försvaret vid en kontring och lade in pucken bakom Brynäs talangfulle målvakt.

Det var bara början på en mardrömsperiod för Brynäs.

Fyra minuter efter 1-0 utökade Leksand ledningen då Patrik Zackrisson var framme och satte sitt första mål i Leksandströjan. Brynäs tog time-out i hopp om att ändra matchbilden men det hjälpte föga. Innan halva perioden hade spelats var Daniel Olsson Trkulja framme och satte 3-0 och där var Erssons match över.

"DET ÄR INTE OKEJ, DET ÄR RIKTIGT DÅLIGT"

Den 19-årige målvakten blev utbytt och in kom istället Joacim Eriksson. Då började Brynäs rycka upp sig men efter den första perioden var det fortfarande 3-0 till Leksand.

– Det är inte okej, det är riktigt dåligt. Alla måste ta sig i kragen nu, säger Brynäs kapten Anton Rödin i C More under periodpausen.

2–0! Leksand bara kör! Patrik Zackrisson dunkar in sitt första mål den här SHL-säsongen! 💥 @leksands_if #twittpuck #SHL pic.twitter.com/ejlwAS5PpB — C More Sport (@cmoresport) September 24, 2019

Tränaren Magnus Sundquist var minst lika missnöjd som Rödin och berättade att han skällde ut sitt lag under pausen.

– Det här är under all jävla kritik. Jag förväntar mig att de vaknar till liv, sade Sundquist i C More.

I den andra perioden var det dock Leksand som fick näta igen. Marek Hrivík satte läckert 4-0 med ett skott som satt i krysset bakom Eriksson.

Brynäs ryckte visserligen upp sig spelmässigt och skotten i den andra perioden vilket gav utdelning. Backen Niclas Andersén reducerade men närmare än så kom aldrig Gävlelaget.

LEKSAND NYA SERIELEDARE

I den tredje perioden kunde Leksand punktera matchen då 20-årige Lucas Nordsäter kunde sätta 5-1 med sitt första SHL-mål i karriären. Han sköt därmed lagets tredje raka hemmaseger.

Tack vare segern klev Leksand upp som nya serieledare. De har lika många poäng som Oskarshamn (med en match mer spelad) samt har lika bra målskillnad. Dalaklubben har dock gjort fler mål vilket gör att de klättrar förbi. Det är alltså dubbelt nykomlingar i toppen av SHL-tabellen.

Brynäs ligger kvar på sin elfte plats efter fyra spelade matcher.

Leksand – Brynäs 5–1 (3-0,1-1,1-0)

Leksand: David Rundqvist, Patrik Zackrisson, Daniel Olsson Trkulja, Marek Hrivík, Lucas Nordsäter.

Brynäs: Niclas Andersén.