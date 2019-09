Leksandskaptenen: Känner ett jäkla sug efter att vinna"

I kväll väntar ett svenskt klassikermöte i SHL. Leksand ställs mot Brynäs i säsongens första GävleDala-derby.

— Det kommer säkert bli mycket folk och bra fart på matchen så det ska bli väldigt kul att spela, säger Leksands lagkapten Martin Karlsson.



SHL:s två nykomlingar, Oskarshamn och Leksand, har satt färg på inledningen av SHL. Oskarshamn leder mycket överraskande tabellen medan Leksand tagit några fina skalper på hemmais och ligger i dag femma. Ikväll ställs Leksand mot Brynäs i en klassikermatch. Brynäs å sin tur har inlett med en blandad kompott och ligger inför kvällens match på elfte plats.



Martin Karlsson från Smedjebacken är Leksands kapten även den här säsongen.

— Jag tycker inledningen är helt okej, eller rättare sagt bra. Däremot från förlusterna (Oskarshamn och HV71) kunde vi haft med oss ett par poäng till. Spelmässigt tycker jag ändå att vi spelat bra. Framförallt i spelet fem mot fem, säger Karlsson som också är imponerad av den andra nykomlingen i SHL, Oskarshamn.

— Oskarshamn är ett bra lag och det visste vi om innan. De lirar pucken och är duktiga på att vända spelet. Nu leder de serien efter fyra omgångar så då är det väl bevisat att det är ett bra lag.



Är du förvånad över det?

— Både ja och nej. Oskarshamn är nykomlingar, men samtidigt spelar de sitt spel och en bra hockey.

— Kanske att jag är lite förvånad över att de leder serien, men det är, som sagt var, ett bra hockeylag.

Leksand inledde hemma mot Malmö, en match som masarna vann, vilket också kan ha en viss betydelse när det handlar om självförtroendet för fortsättningen av serien.

—Klart att det betydde mycket. I första matchen är framförallt andra halvan riktigt bra, när vi vände matchen. Det var bra för självförtroendet och visade att vi är på rätt väg. Sedan har vi byggt vidare på det på slutet.



Var det också ett kvitto på att ni räcker till i SHL?

— Det visste vi om redan innan. Vi har ett bra lag och självklart kommer vi bygga vidare på det under säsongen. Inget lag är klart ännu och jag tycker att vi visat att vi är på väg i rätt riktning.



Martin Karlsson har inlett serien med att svara för en assist på fyra matcher. Inledningsvis har han spelat i en kedja med David Rundqvist och Jon Knuts.

— Varje match har varit rolig att spela. Jag känner bara att det varit positivt att vara tillbaka i SHL. Jag märker givetvis av att det är ett par snäpp högre än Hockeyallsvenskan. Alla lag i SHL har egentligen bara bra spelare och det blir tuffa matcher.

— Vår lina ska vara jobbiga att möta. Självklart vill vi skapa chanser framåt. Vi kör på och vill sätta press på motståndarlagen. Därifrån har vi skapat en del bra lägen också även om jag tycker att vi kunnat trycka dit några puckar till.



Leksand har också haft vissa svårigheter att göra mål i matcherna, men det är inget som tycks oroa tränarna eller spelarna.

— Vi har inte pratat så mycket om det direkt. Jag tycker att vi skapar lägen vilket är det viktigaste till att börja med. Sedan gäller det att trycka dit puckarna och vinna matcher.

— Det handlar om lite mer fokus och få lite mer stolpe in. Då tror jag det kommer att släppa där också för lägen, tycker jag i alla fall, att vi har.



Kan det inledningsvis handla om att ni kommer från en lägre serie?

— Nej, jag tror inte att det har någonting med det att göra. Jag har svårt att svara på vad det är, men puckarna har inte riktigt studsat in.





SKADEDRABBAD BACKSIDA

Leksand har drabbats hårt av skador på backar i säsongsinledningen. Redan innan serien drog igång skadade sig Mattias Karlsson. Under första matchen mot Malmö var det Johan Fransson som fick kliva av och mot HV71 fick Daniel Gunnarsson bryta. Tre spelare med meriter från spel i Tre Kronor.

— Det har varit kul att se våra unga spelare som istället klivit in och gjort det hur bra som helst. Vi spelar hela tiden med dom som är tillgängliga för dagen och jag tycker alla som spelat gjort det väldigt bra. Jag tycker inte att det har märkts så mycket ändå.



Har ni behövt justera något i spelet tack vare de här tunga skadorna?

— Nej, absolut inte. Vi har det spel vi har och kör utefter det varje dag. Sedan har vi det lag vi har och som jag sa så tycker jag de som kommit in har gjort det hur bra som helst, både unga som gamla.



Mattias "Kolan" Karlsson fortsatt skadad. Foto: Ronnie Rönnkvist



Ikväll ställs Leksand mot Brynäs i en förmodligen välfylld Tegera Arena, en match som Leksandskaptenen ser fram emot mycket.

— Vi har mött Brynäs två gånger på försäsongen. Det är ett bra lag och har några spelare som är riktigt spetsiga. Det ska bli väldigt kul och eftersom vi torskat mot dom två gånger så är det dags att vi vinner nu.



Betyder försäsongsresultaten mot Brynäs något när ni går in i den här matchen?

— Jag tycker inte att det spelar någon roll. Förut var det försäsongen och nu är det serie och matcher hela tiden så det påverkar ingenting.



Vilka förväntningar har du på matchen?

— Jag känner ett jäkla sug efter att vinna. Det kommer säkert bli mycket folk och bra fart på matchen så det ska bli väldigt kul att spela.



Vad är ditt bästa minne från tidigare matcher mot Brynäs?

— I och för sig var jag inte med och spelade just den matchen, men när vi vann J20-guldet 2010 slog Leksand Brynäs i finalen. Det är ett ganska bra minne.