Vimmerby har öppnat serien svagt med två raka förluster och väljer nu att agera tidigt. Genom att värva offensiv kompetens från Finland.



Nu är det väl i och för sig så att man hållit ögonen öppna efter förstärkning från start, det rör sig knappast om något som görs i panik. Men det passar naturligtvis väl att lille speedige Niklas Salo som har gjort en hel del poäng i finska andraligan Mestis och även testat på spel i Liiga, kommer in i det här skedet.



Ifjol hade Vimmerby ganska bra utdelning med att värva in finsk förstärkning under säsongens gång då Sebastian Kauppila (nu i Boden), Henri Fomin (nu i franska Montpellier) och Saku Salminen (ännu klubblös) kom in och spetsade truppen.



Förhoppningen är säkerligen att det ska bli något liknande med Salo i truppen.



Att han kommer in i ett så pass tidigt skede och är klar för spel i Småland resten av säsongen gör sannolikheten att han ska kunna acklimatisera sig och bli lyckad betydligt större.



* * *



Säsongen är två-tre omgångar gammal för de flesta lagen och vi har redan fått se ett par riktigt positiva överraskningar (Halmstad, Wings och så vidare) och några frågetecken som måste rätas ut.



Som Nyköping som med sitt nya ganska stjärnstarka lag har öppnat synnerligen svagt med en poäng på sina tre första matcher. Som Vimmerby som startat med två raka förluster. Som Piteå, vars öppning av serien knappast imponerar trots segern över Örnsköldsvik senast.



Men låt oss fokusera lite på något positivt.



Jag och Henrik Skoglund spelade in ett nytt podcast-avsnitt igår och pratade då bland annat lite om så kallad topplagsaura.



Ni vet det där fenomenet att bra lag som fungerar vinner även när spelet inte riktigt stämmer till hundra procent. När jämna matcher som står och väger alltid slutar med att det är just topplaget som vinner.



Vi har sett det i inledningen av den här säsongen. Troja/Ljungby och Tranås torde väl vara ganska goda exempel så här långt. Båda har vunnit tighta matcher (lustigt nog mot ett vilt fäktande HC Dalen) med uddamålet även när spelet kanske inte imponerat storligen.



Sen har vi förstås topplagen som gått ut och rakt upp och ner visat var skåpet ska stå. Mariestad som kört över den västra serien fullständigt och tagit tre raka segrar med 16-1 i målskillnad och Hudiksvall som verkligen fått en Per Ljusteräng-effekt och har tre raka med en i stort sett lika imponerande målskillnad om 15-1. De bara kör.



Samma sak kan man kanske inte direkt säga om Huddinge (som också bör räknas in i storfavoriternas gäng). Laget har visserligen vunnit två av sina tre första matcher, men ingen av segrarna har kommit under ordinarie tid och glöden har inte sett ut att finnas där på samma sätt som hos de övriga toppkombattanterna.



Där finns betydligt mycket mer att hämta.



* * *



Igår kväll släppte jag och maestro Skoglund som sagt ett nytt podcast-avsnitt (#121 Topplagsaura) där vi dissekerar säsongsinledningen och lyfter fram de viktigaste noteringarna av både positiv och negativ art.



Vi snackar om vikten av en bra start för nykomlingarna, Per Ljusteräng-effekten, de haussade storfavoriternas dominans och frustrerade tränaruttalanden. Dessutom höjs frågan om det är dags att börja känna oro i storsatsande Nyköping.





Vi lyfter fram Halmstad-keepern Anton Malmborgs succévecka, filosoferar kring Nybros nya superkedja, pratar om oförutsägbara Teg och rasar över förekomsten av andra lags emblem i officiell klubbkommunikation.





Bland väldigt mycket annat.





Ni hör podden via iTunes, Acast, i andra lämpliga poddappar (sök ”Mjörnbergs Trashtalk”) eller här: http://www.mjornberg.se/2019/09/23/121-topplagsaura/



* * *



Imorgon stundar en ny härlig onsdagskväll i Hockeyettan där huvudnumret naturligtvis är Kiruna-derbyt mellan IF och AIF. Ifjol vann AIF alla fyra mötena, nu jagar IF revansch.



Men söderserien bjuder också på några riktigt intressanta matchups.



Då tänker jag på möten som Troja-Mörrum, Tranås-Halmstad och KRIF-Kalmar.



För att då inte tala om västra serien och imponerande Mariestads möte med halvkrisande Nyköping.



Det kommer bli en fin kväll.