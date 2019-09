Philadelphia Flyers: En yngling kapabel att bryta förbannelsen

"Go big or go home" tycks alltid vara Philadelphia Flyers motto. Så också nu. Inför den här säsongen är Flyers ett av de mest svårlästa lagen i hela ligan. Det finns potential att vinna tuffa Metropolitan Division, men Flyers kan lika gärna missa slutspel igen. Mycket kommer att bero på hur väl ynglingen mellan stolparna kan axla bördan, tror Uffe Bodin.



Philadelphia Flyers sparade inte på krutet i somras. Efter att lite överraskande ha missat slutspel var general managern Chuck Fletcher inte sen att agera. Han anställde rutinerade Alain Vigneault som ny coach och plockade in en rad nya spelare. Framför allt då backduon Justin Braun, från San José, och Matt Niskanen, från Washington, samtidigt som man pyntade rejält för att locka free agent-centern Kevin Hayes till...