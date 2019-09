Två spelare lämnar Mora: "Kan inte ge dem speltid"

Efter endast två spelade omgångar i HockeyAllsvenskan meddelar Mora att man väljer att bryta kontraktet med två spelare. Matej Galvaby och Lucas Gustavsson lämnar klubben och får nu leta efter en ny lösning.

— Tyvärr kan vi inte ge dem den istid som de vill ha, säger sportchef Peter Iversen.



Den unga backen Lucas Gustavsson och den slovakiske forwarden Matej Galbavy har gjort sitt i Mora-tröjan.

Båda spelarna har tvingats sitta på läktaren under Moras två inledande matcher i HockeyAllsvenskan. Nu bryts kontrakten och spelarna är fria att lämna för spel i andra klubbar.

— Tyvärr kan vi inte ge dem den istid som de vill ha och som de behöver ha för att fortsätta utvecklas just nu. Både vi och spelarna i fråga tyckte därför att det var bäst för alla parter att låta dem söka nya klubbar, där de kan få de roller de behöver ha, säger Moras sportchef Peter Iversen till klubbens hemsida.

21-årige Galbavy har både slovakiskt och svenskt medborgarskap och har tillhört Moras organisation under flera år. Forwarden spelade 21 SHL-matcher för klubben under deras två år i högsta serien. Han stod dock inte för några poäng under dessa matcher och har nu fått nöja sig med spel i juniorlaget.

Gävlesonen Lucas Gustavsson har spelat nio SHL-matcher för Brynäs men lämnade klubben för spel i Mora inför årets säsong. Efter att inte ha fått någon speltid i sin nya klubb väljer 20-åringen nu att lämna.

Uppgifter placerar både spelarna i Hockeyettan.