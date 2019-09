"Vill visa att jag är en spelare att räkna med"

Stenhård träning under sommaren har gjort Lias Andersson lättare. Det är receptet som ska göra honom ordinarie i New York Rangers.

— Jag är stolt över vad jag åstadkommit i sommar, nu ska jag bara hålla i det och jobba hårt varje dag, säger svensken till Rangers hemsida.

Under sina två första år i Nordamerika har Lias Andersson varvat NHL- med AHL-spel. Under fjolårssäsongen fick han speltid i 42 av New York Rangers 82 matcher under grundserien. Men i år ska det bli fler.

— Jag vill inte visa för någon annan än mig själv, mina lagkamrater och lagledningen här. Jag vill visa att jag är en spelare de kan räkna med, att jag är seriös med det och att jag vill vara här, säger Andersson.

För att kunna göra det har Andersson under sommaren lagt ner mycket tid på sin träning och kost. Målet har varit att gå ner i vikt för att kunna orka mer och bara snabbare ute på isen. Under förra säsongen vägde Andersson runt 90 kilo. Nu är den siffran nere på 85 kilo.

– Vi har pratat om hans kondition och jag tycker han ser lite snabbare ut, han saktar inte in under bytena som han gjorde förra året. Det finns mycket bra i hans spel just nu, säger Rangers tränare David Quinn.

"MAN VILL VARA FRÄSCH"

Andersson har gjort avtryck under försäsongen. Bland annat har han stått för ett mål och stabila insatser. Att han varit mer noggrann med träning och kost har inte bara hjälpt honom när han är i action. Även återhämtningen har blivit bättre för 20-åringen.

— Man vill var fräsch under varje match, och kan jag göra något åt det, göra mig själv och min kropp en tjänst, då är det värt det. Jag är stolt över vad jag åstadkommit i sommar, nu ska jag bara hålla i det och jobba hårt varje dag.

Under sin rookiesäsong spelade Andersson sju NHL-matcher och noterades för två poäng. Förra säsongen gjorde han sex poäng på 42 matcher. I år ska den statistiken bli bättre och hans roll något större.

— Jag tror han förstått vad som krävs för att han ska vara den spelare vi tror han kan vara. Jag måste ge honom beröm, han har lagt ner mycket jobb, säger Quinn.