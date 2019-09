Fjolårets "assistkung" tog revansch på sig själv: "Blev en psykisk grej"

Förra säsongen uppmärksammades Robin Alvarez för att han (miss)lyckades med bedriften att stå på noll assist efter 52 spelade matcher. Den här säsongen har han dock inlett starkt och har redan bidragit med tre assist på fyra matcher.

– Det skulle vara helt omöjligt att upprepa, även om man försökte, säger 32-åringen till hockeysverige.se.



Skellefteå har fått en stark start på säsongen med tre vinster på de inledande fyra omgångarna. Den stora anledningen till det har varit den imponerande offensiven, ledda av Joakim Lindström.

Någon annan som har imponerat i säsongsinledningen är Robin Alvarez.

– Vi har inlett på ett bra sätt och spelat en fin hockey där vi har jobbat hårt över hela planen. Försökt att ta tillbaka pucken direkt när vi har tappat den och om vi inte lyckas med det så vinner pucken längre bak. Överlag har det varit en klart bra start för oss, säger 32-åringen till hockeysverige.se.

Alvarez har skjutit ett mål och stått för tre assist på de fyra första matcherna och får stort förtroende av tränarna.

– Det är såklart kul att vara med och producera och hjälpa laget att vinna matcher. Assisten, som inte kom alls förra året, har börjat trilla in. Jag står och fajtas framför mål och kan fiska upp returer eller så gör någon det på mina skott. Det har kommit lite retroaktivt efter förra säsongen.

– Jag får spela med otroligt skickliga spelare. Det har funkat bra och det känns som att det går bra både i powerplay och i kedjan. Nu gäller det bara att fortsätta jobba och försöka bli bättre.

"TÄNKTE FAKTISKT GANSKA MYCKET PÅ DET"

Precis som han själv säger var det inga assist alls för Robin Alvarez under fjolårets grundserie. Efter 52 spelade matcher landade skåningen på 13 mål och noll assist. En smått unik bedrift att inte noteras för en enda assist över så många matcher.

Nu berättar han om sitt mindre smickrande facit och säger också att det påverkade hur han betedde sig ute på isen.

– Redan efter 20 matcher var det många lagkamrater som var på en om det. Det är ju ganska märkligt redan då, sedan gick det hela 52 matcher. Jag tänkte faktiskt ganska mycket på det. Det blev lite av psykisk grej för mig. När jag kom i bra skottlägen så letade jag passningar istället för att jag ville få en assist.

Hans lagkamrater tog dock bristen på passningspoäng med ro. Alvarez fick smeknamnet "Assistkungen" och var grunden till mycket skämt inom omklädningsrummet.

– Jag spelade mycket med Bud Holloway förra året och han garvade åt det och sade: ”så fort du passar mig, då kan jag aldrig göra mål”. Han hade mycket chanser men sade hela tiden att det inte gick att göra mål om det var jag som slog passningen. Det blev ju en ganska stor snackis inom laget.

Robin Alvarez delar kedja med Joakim Lindström, något som han är väldigt nöjd med.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



NU HAR ASSISTEN KOMMIT

Under slutspelet vände han dock trenden och slog fyra målgivande passningar på sex matcher. I år har han redan passat fram till tre mål under de inledande matcherna.

– Det var ju kanske lite extra skönt att det kom direkt i den första matchen den här säsongen. Skönt att få det överstökad. Samtidigt så tror jag ju att det skulle vara helt omöjligt för mig att göra det igen, även om jag skulle försöka.



Har du tänkt på något annat sätt för att det ska lossna med assisten?

– Jag har inte tänkt annorlunda eller gjort något speciellt ute på isen. Jag spelar ju garanterat bättre hockey nu än vad jag gjorde vid samma tidpunkt i fjol. Det började vara bättre efter jul och under slutspelet. Jag känner att jag har blivit en bättre hockeyspelare under den här tiden men sedan vet jag inte om det är därför assisten har börjat komma.

En bidragande faktor kan vara att Robin Alvarez får spela tillsammans med storstjärnan Joakim Lindström, det är ju något som underlättar. Den snart 36-årige Lindström leder poängligan efter att ha gjort sju poäng på bara fyra matcher.

"VÄLDIGT INSPIRERANDE ATT SE HONOM"

32-årige Alvarez är full av beundran för sin kedjekamrat.

– För det första är det väldigt inspirerande att bara se honom träna och vilket hårt jobb han lägger ner. Jag har spelat med honom nästan hela dem här säsongen och i slutet på förra.

– Det hände faktiskt en rolig sak med ”Jocke” nyligen. Under den tiden som jag har spelat med honom har jag gjort hur många misstag som helst men han har aldrig sagt någonting till mig om det. Nu i förra matchen mot Växjö, när vi ledde med 4-0, då försöker jag chippa ut pucken ur vår zon men misslyckas med att få iväg den. När vi kommer till båset sen så kommer han fram till mig och säger ”fan Robban, pucken måste ut där”.

– Det tycker jag talar ganska mycket för hur han är, och att han aldrig är nöjd. Detta är första gången som han säger till mig om något och det är när vi leder med 4-0. Han sade inget i kvartsfinalen förra året mot Djurgården men han sade det nu i en inte alls lika viktig match och när det bara var några minuter kvar. Han vill alltid bli bättre och fortsätter att spela som en maskin. Det är väldigt inspirerande att se och vara omkring honom.

Robin Alvarez är en duktig målskytt men visar nu även att han kan leverera assist.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



STORT PLUS FÖR FYSTRÄNINGEN

Robin Alvarez kommer ursprungligen från Malmö och har även spelat i Redhawks. I SHL har det också blivit spel i Djurgården för forwarden. Det som utmärker Skellefteå än så länge är hur mycket fysträning som klubben gör säger han.

– Fysträningen är viktig och det läggs stor tyngd på det. Jag trivs med det och det passar min spelstil. Vi är även på is väldigt länge, nästan varje dag har vi en halvtimmes skills-träning innan den riktiga träningen.

– Jag känner att jag har förbättrats mycket rent fysmässigt under min tid här. Vi gör mycket tester här uppe, både innan och under säsongen, och där har jag tagit väldigt stora steg. Det är kul att se att all träning man lägger ner ger resultat och det har jag känt ute på isen också.

Det blev en stor kontrast för honom att flytta från Malmö i söder till det näst nordligaste SHL-lagen i Sverige. Han säger att han hade kunnat återvända till Djurgården men valde istället att flytta till Skellefteå för ett nytt äventyr.

– Jag har ju spelat i två storstäder tidigare och trivdes väldigt bra där. Det var lite snack om att jag skulle återvända till Stockholm. Jag kände istället att jag ville testa något annat. Bara åka upp hit och spela hockey och ha familjen bredvid. I storstäder kan det bli mycket runt omkring, vilket jag inte har något emot, men jag ville fokusera fullt ut på hockeyn och familjen. Samtidigt kollar man ju var det finns störst chans att vinna, det är ju väldigt svårt att se det men nu har jag ett år på mig, sedan får vi se, säger Robin Alvarez.