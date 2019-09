Efter nio raka säsonger som enveten och svinnyttig energispelare i Hockeyallsvenskan väljer Marcus "Messy" Jonsson att i alla fall för en kort period framöver ta klivet ner i Hockeyettan och lira med moderklubben Teg. Där han varit med och tränat under försäsongen.



Det är kul för hela ligan.



”Messy”, som blivit populär i så väl Västerås som AIK och inte minst Björklöven, är en profil och håller även om han inte fick förlängt i Björklöven fortfarande riktigt hög klass.



Man ska ha i åtanke att han bara är 27 år fyllda. Spelare av hans kaliber som tar klivet ner i ettan brukar ha betydligt fler år under bältet och se slutet av karriären på ett annat sätt.



Nu ska vi väl förvisso inte gå händelserna i förväg och förvänta oss att ”Messy” lirar i Hockeyettan hela säsongen. En månad med Teg kan säkert vara väldigt passande för att hosta igång och sedan fortsätta till något mer lukrativt. Men publiken får vara glad för det lilla.



Forwarden debuterar i hemmamatchen mot Piteå ikväll. Ett Piteå som de senaste säsongerna omtalats mest för sin sylvassa förstakedja där flyktade Carl Becker var självskriven ifjol men där Magnus Isaksson och Joakim Högberg (i den enda match Högberg lirat så här långt den här säsongen) fått sällskap av Erik Wikgren.



Men med all respekt, i och med Marcus Jonssons intåg i Teg är det Umeå-klubben som kan sägas stoltsera med den klart intressantaste linan på isen ikväll.



”Messy” går nämligen direkt in i en fashionabel omgivning med speedige Anton Tano och skicklige centern Elias Edström. En kedja som måste sägas ser ut att ha det mesta på det berömda papperet. Hårt arbete, fart, fläkt och skicklighet. En riktig superlajn med ettan-mått mätt.



Det återstår väl att se om det blir något fiolspelande (den patenterade målgesten) i A3 Arena ikväll.