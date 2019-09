Publikfavoriten fick lämna – nu är han klar för grannklubben

Umeåsonen Marcus Jonsson återvände till Björklöven inför säsongen 2016/17 efter att ha spenderat totalt sex säsonger i Västerås och AIK i Hockeyallsvenskan.

Jonsson växte snabbt ut till en favorit bland Umeåpubliken, men fick i våras beskedet att han inte skulle bli kvar i Björklöven. Sedan dess har 27-åringen gått klubblös, men nu har forwarden gjort klart med ny klubb.

POÄNGBÄSTA SÄSONGEN I KARRIÄREN

Under onsdagsmorgonen meddelade Hockeyettan-klubben Teg att "Messy" kommer att finnas tillgänglig för spel i klubben under en månads tid till att börja med. Det blir lite av en cirkelslutning för Jonsson, som inledde sin hockeykarriär i just Teg.

Jonsson noterades för 14 poäng (1+13) på 48 matcher i Björklöven-tröjan den gångna säsongen, hans poängbästa säsong i Hockeyallsvenskan under sina nio år i ligan.

27-åringen kommer att finnas tillgänglig för spel redan i Tegs hemmamatch mot Piteå i kväll.