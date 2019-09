Säsongpremiären i fara för svenskbacken – drabbad av hjärnskakning

6–4-segern mot Ottawa under natten till tisdag blev dyrköpt för Vancouver, då både Oscar Fantenberg och Brock Boeser tvingades utgå från matchen med misstänkta hjärnskakningar.

Fantenberg blev liggande på isen under en lång stund efter att ha blivit sänkt av Senatorsforwarden Jordan Szwarz innan han kunde hjälpas ut till omklädningsrummet.

Here's the hit on Oscar Fantenberg. Jordan Szwarz got five and a game for his part in the hit, which was in the numbers. #Canucks #Senators pic.twitter.com/K0efMKoKax