Svenske legendaren får roll i Seattles NHL-lag

Han har varit assisterande tränare för tre NHL-klubbar. Nu får Ulf Samuelsson ett nytt jobb inom NHL. Under onsdagen presenterades den svenske legendaren som en av fem proffsscouter för det nya NHL-laget i Seattle.

Seattles general manager Ron Francis spelade tillsammans med Samuelsson under flera år. Tillsammans vann de Stanley Cup två gånger med Pittsburgh Penguins, 1991 och 1992. Nu kommer de att få samarbeta ännu en gång.

Uffe Samuelsson har spelat 1080 NHL-matcher för fem olika klubbar, med detta är han den svensk som har spelat tionde flest matcher i världens bästa liga. Han var främst känd som en tuff och hårdtacklande back.

Efter spelarkarriären blev Samuelsson tränare och inledde som assisterande för Phoenix Coyotes. Han har därefter även haft en tränarroll i New York Rangers och Chicago Blackhawks. 55-åringen har också varit tränare i SHL då han ledde Modo under två säsonger mellan 2011 och 2013.

Nu kommer han för första gången att ta sig an ett scoutinguppdrag då han blir proffsscout för Seattles lag. Detta innebär att han kommer att bevaka NHL- och AHL-spelare. Samuelssons arbete kommer att utgå från Kalifornien med störst fokus på Los Angeles Kings, Anaheim Ducks och San Diego Gulls (AHL).

Förutom Samuelsson meddelar Seattle-klubben att även Stu Barnes, Dave Hunter, John Goodwin och Cammi Granato blir proffsscouter för det nya laget.

Stu Barnes har spelat 1136 NHL-matcher och har bland annat varit lagkapten för Buffalo Sabres.



Mest noterbart är dock att Cammi Granato blir scout. Amerikanskan var lagkapten för USA under många år och har vunnit ett VM-guld, ett OS-guld och har blivit invald i Hockey Hall of Fame. Nu blir hon även den första kvinnliga scouten i NHL.

We're excited to welcome pro scouts Ulf Samuelsson, Cammi Granato, Stu Barnes, Dave Hunter and John Goodwin to the #NHLSeattle family!



Meet the squad → https://t.co/EGBEW8wQkl pic.twitter.com/atV3SnXfGf