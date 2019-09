AIK-forwarden blir borta länge

AIK har bara lyckats producera sex mål framåt under sina fyra första matcher under säsongen. Poängmässigt av har det blivit tre av tolv möjliga in på kontot och det är ingen överdrift att påstå att det är lite minikris hos fjolårsfinalisten.



Nu drabbas man av ännu ett tufft bakslag. Nyförvärvet från Tingsryd, Kim Tallberg, missar sex veckors spel efter en skada han ådrog sig i bortamatchen mot Västerås. Det beskedet meddelar klubben via sin hemsida efter att beskedet från röntgen kommit.

Tallberg, som ifjol gjorde 30 poäng, kommer alltså få fortsätta följa laget från sidan.

— Jag ska se till att ta hand om min rehabilitering på bästa sätt för att komma tillbaka snabbt och så stark som möjligt, säger han till AIK:s hemsida.