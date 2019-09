Drafttvåan dras med migränproblem – missar säsongsinledningen

I morgon fredag åker Philadelphia Flyers till Schweiz för att sedan på måndagen möta NLA-klubben Lausanne i en träningsmatch innan man drar igång NHL-säsongen genom ett möte med Chicago i Prag den 4 oktober.

På flygplanet över till Europa kommer inte stortalangen Nolan Patrick att finnas med.

Den nyfyllde 21-åringen har, efter konsultation med både Flyers medicinska team och en specialist har Flyersforwarden diagnostiserats med migrän.



Klubben skriver att Patrick inte kommer att vara redo för spel till premiären nästa vecka, utan kommer istället att stanna hemma i Philadelphia. Vidare information kring Patricks hälsoläge kommer att släppas när laget återvänder från Europa, skriver klubben i ett uttalande.

Patrick stod för 31 poäng (13+18) på 72 matcher för Flyers den gångna säsongen. Forwarden draftades som andra spelare totalt i draften 2017, efter att Nico Hischier valts av New Jersey Devils som första spelare.

Injury update: Forward Nolan Patrick is listed as week-to-week and will not be ready to start the season. pic.twitter.com/1DKnbO1o3q