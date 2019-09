Frölundas uppvisning – krossade Skellefteå på bortais

Skellefteå – Frölunda 1–6 (1–1, 0–2, 0–3)

Skellefteå: Andreas Wingerli

Frölunda: Rhett Rakhshani, Lucas Raymond, Theodor Lennström, Patrik Carlsson, Nicklas Lasu

Mötena mellan Skellefteå och Frölunda har vuxit ut till något av ett rivalmöte under de senaste åren. I säsongens första möte lagen emellan kunde göteborgarna dra det längsta strået efter att man dragit ifrån i mittperioden.

Supertalangen Lucas Raymond kunde med sitt första mål för säsongen ge Frölunda en 2–1-ledning 14:34 in i den andra perioden. Kort därefter kunde Theodor Lennström pricka in 3–1-pucken bakom Gustaf Lindvall och när Patrik Carlsson satte 4–1-målet fem minuter in i den tredje perioden var det tack och godnatt för hemmalaget.

Matchen slutade till slut 6–1 efter att Nicklas Lasu, där säsongesdebuterande Samuel Fagemo hade en assistpoäng, och Ryan Lasch avslutat målskyttet för gästerna.

Förlusten var Skellefteås första på hemmais den här säsongen.

Luleå – Linköping 4–1 (3–1, 1–0, 0–0)

Luleå: Petter Emanuelsson, Jonas Berglund, Arttu Ilomäki, Fredrik Styrman

Linköping: Joe Whitney

Förra säsongen stod Fredrik Styrman för totalt noll mål. Den här säsongen har han inlett med två mål under de tre senaste matcherna, då han i kvällens match mot Linköping än en gång hittade nätmaskorna, då han i mitten av den andra perioden kunde utöka hemmalagets ledning till 4–1.

Vinstrycket gjordes annars redan i den första perioden, då hemmalaget kunde gå ifrån till en 3–1-ledning efter mål från Petter Emanuelsson, Jonas Berglund och Arttu Ilomäki.

Styrmans mål i mittperioden blev matchens sista, vilket innebär att Linköping inkasserar säsongens fjärde förlust. Efter fem spelade matcher har östgötarna två inspelade poäng. För Luleå var detta lagets andra trepoängare och man står nu på åtta poäng efter fem matcher.

Färjestad – Malmö 4–3 efter förlängning (0–0, 1–2, 2–1, 1–0)

Färjestad: Marcus Nilsson, Carl Jakobsson,Jonathon Blum, Jesper Olofsson

Malmö: Konstantin Komarek, Max Görtz, Frederik Storm

Malmö såg länge och väl ut att sno med sig tre poäng hem till Skåne, men en sen kvittering signerad Jonathon Blum såg till så att hemmalaget kunde ta matchen vidare till förlängning.

Väl i förlängningsspelet var det Karlstadslaget som drog det längsta strået. Detta efter att Jesper Olofsson avgjort matchen bara 14 sekunder in i extraperioden och således ordnade Färjestads tredje seger för säsongen. Målet var Olofssons andra för säsongen.

Malmö å sin sida har skrapat ihop en seger under sina fyra inledande matcher.

Djurgården – HV71 2–1 efter straffar (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Djurgården: Anton Hedman, Patrik Berglund

HV71: Linus Sandin

Djurgården bjöd inte direkt hemmapubliken på något direkt sprudlande hockey. Efter 40 spelade minuter hade hemmalaget avlossat sju skott mot Hugo Alnefelt i HV71-målet. Trots detta så hade stockholmarna en 1–0-ledning inför den avslutande perioden.

Det dröjde länge och väl innan HV71 skulle få in en kvitteringspuck, men med HV71:s 30:e skott på mål kunde Linus Sandin till slut överlista Niklas Svedberg med fem minuter kvar av den tredje perioden. Inget mer mål föll under ordinarie matchtid, och trots att Tom Wandell hade mer eller mindre öppet mål i förlängningsspelet kunde Hugo Alnefelt rädda och se till så att matchen gick vidare till straffar.

Matchen gick vidare till straffar, där Patrik Berglund i slutändan kunde skjuta extrapoängen till Djurgården. I och med segern klättrar stockholmarna upp i serieledning efter fem spelade matcher.

Örebro – Rögle 2–3 efter straffar (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Örebro: Ryan Stoa, Aaron Irving

Rögle: Kodie Curran, Taylor Matson, Leon Bristedt

Rögle kunde vända och vinna kvällens bortamatch i Örebro efter att Leon Bristedt blivit stor matchvinnare i straffläggningen.

Ängelholmslaget tog ledningen tidigt i den första perioden, men Ryan Stoa såg till så att närkingarna hade likaläge efter den första perioden. I den andra perioden gav Aaron Irving hemmalget ledningen genom sitt första SHL-mål. 2-1-ledningen stod sig sedan till mitten av den tredje perioden innan Taylor Matson ordnade kvitteringen och såg till så att matchen gick till förlängning och sedermera straffar, där Leon Bristedt som sagt blev matchvinnare för gästerna.

I och med segern klättrar Rögle upp på andraplatsen i SHL, där man har samma poäng och målskillnad som ledaren Djurgården, dock med mindre gjorde mål.