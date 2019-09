Järnkaminens budskap: "Fortsätt köra - TV-pucken är inte allt"

Numera är han ett stående inslag i Djurgårdens SHL-trupp. Men i tonåren tog han inte plats i TV-pucklaget. Det verkar dock inte ha påverkat Erik Walli Walterholm i negativ bemärkelse.

— Det var tråkigt just där och då, men det var roligt att komma till träningarna i SDE även fast jag inte var med i TV-pucken, berättar 20-åringen för hockeysverige.se.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under säsongen 2015/16 hämtade Djurgården Erik Walli Walterholm från SDE Hockey. Efter det har resan gått fort för 20-åringen från Sollentuna. Redan under sin andra säsong i klubben fick han testa på spel i SHL.

- Jag fick ett samtal på kvällen där dom sa att (René) Bourque kände sig sjuk. I början blev jag nervös, men sedan var det bara att köra, säger Erik Walli Walterholm med ett leende när hockeysverige.se träffar honom på Hovet i Stockholm efter sista träningen innan kvällens match mot HV71.

- Det var back to back mot Färjestad. I första matchen satt jag, men i bortamatchen fick jag spela.





DJURGÅRDEN RINGDE

20-åringen har haft en mycket snabb utveckling sedan han kom till Djurgården och går redan in på sin tredje säsong i A-laget.

- Jag har blivit starkare, mest den fysiska biten och spelet utan puck är det jag utvecklat mest. Det är en stor skillnad. Även tempot är stor skillnad från J18 Elit till SHL. Nu gick det ändå succesivt för mig från J18, J20 till SHL.

- Visst gick allt fort och det var ingenting jag trodde när jag började säsongen i SDE och sedan hörde Djurgården hörde av sig.



Erik Walli Walterholm visade under inledningen av säsongen i SDE Hockeys J18 att han var en talang utöver det vanliga. På första 20 matcherna i J18 elit svarade han för 19 mål och totalt 32 poäng.

- Djurgården hörde av sig samtidigt som vi missade J18-allsvenskan på målskillnad eller om det var med något poäng. Då fick jag istället chansen att spela i J18-allsvenskan med Djurgården, men även J20.



Däremot gick aldrig Erik Walli Walterholm på Djurgårdens hockeygymnasium.

- Nej, jag gick på vanligt gymnasium i Sollentuna eftersom jag spelade i SDE. Sedan hörde Djurgården av sig…



Hur ser du tillbaka på tiden i SDE Hockey?

- Vi hade ett sjukt kul gäng från det jag började där. Det var roligt att komma till träningen varje dag. Vi var på ”Stockan” (Stocksunds IP) hela i J18-tiden. Det är en speciell miljö där och det är mycket att alla är polare även utanför isen. Man blir lite som bröder.

- Jag spelade även fotboll till det att jag var 14 år, men det var mycket träningar redan på den tiden. Det blev att jag var tvungen att välja sport rätt tidigt eftersom vi hade sommar-fys måndag till fredag i maj och juni.



Var det inte tungt att behöva sluta med fotbollens så pass tidigt?

- Ja, men jag tyckte hockeyn var så pass kul att det ändå inte var så tråkigt att sluta med fotbollen.



En av spelarna Erik Walli Walterholm spelade med i SDE Hockey var August Berg. I våras satt Walterholm framför TV:n och fick se sin gamla kompis spela upp Leksand till SHL.

- Jag satt där, kollade på matchen och tyckte att det var August Berg som avgjorde. Det var sjukt kul för honom och han var värd det. Han tränar stenhårt varje dag och är noggrann med allt.

- Jag har kört lite med honom och Daniel Broberg på sommaren, men även lite fysträning med en annan kille. Vi var bra polare i SDE. Han kom från Vallentuna och var där under två säsonger.



August Berg sköt upp Leksand till SHL. Foto: Ronnie Rönnkvist





Hur ser du på hans framfart i inledningen av SHL?

- Jag har inte sett så mycket av Leksandsmatcherna, men jag har läst att han fått mycket istid, vilket är kul för honom.





KOM INTE MED TILL TV-PUCKEN

Till skillnad mot exempelvis August Berg är Erik Walli Walterholm en av många spelare som aldrig kom med i TV-pucken trots att han redan tidigt sågs som en stor talang inom stockholmshockeyn.

- Jag har nästan glömt det där. Det var tråkigt just där och då, men det var roligt att komma till träningarna i SDE även fast jag inte var med i TV-pucken. Träningarna var utvecklande så det var bara köra på.



Walli Walterholm hade heller aldrig några tankar på att sluta spela bara för att han inte kom med dit och skickar en hälsning till dom tjejer och killar som inte får chansen att spela i den TV-sända juniorturneringen.

- Fortsätt köra. TV-pucken är inte allt. Det är väldigt många som lägger av efter det året, men fortsätt kör och ha kul. Bara man vill själv kan man komma långt, säger 20-åringen som är ett levande bevis på att spela TV-pucken inte är måste om man vill komma till SHL.



Sollentuna-fostrade forwarden var med på hela Djurgårdens resa fram till finalen förra säsongen, en resa han i första hand tror blev så pass lyckad eftersom sammanhållningen i gruppen var så pass stark.

- Vi hade, som du säger, en bra grupp. Alla var bra kompisar, vilket märktes, och vi krigade hårt för varandra. Trots att vi hade nyckelspelare skadade kom vi ihop som ett lag.



Vad tror du var nyckeln till att ni gick så pass långt som till SM-final?

- Vi har ett väldigt bra grundspel och ett bra go i gruppen. Dessutom är vi väldigt starka på hemmaplan.



Vad betyder hemma-isen på Hovet eller Globen för er?

- Den betyder mycket. Man får extra energi då man exempelvis får in en tackling och fansen jublar. Vi försöker använda oss av det i början av matcherna för att få igång oss ännu mer.



Hur ser du på din inledning av den här säsongen?

- Jag tycket att det har känts bra, har ett bra självförtroende och vågar hålla i pucken. Det känns som att jag tagit ett steg ytterligare i min utveckling. Jag har också blivit starkare och har lite mer pondus.





Erik Walli Walterholm efter den sista träningen inför matchen mot HV71 på torsdagskvällen. Foto: Ronnie Rönnkvist



En person som varit viktig för Erik Walli Walterholms utveckling på isen är Jörgen Bemström som idag är assisterande tränare för Djurgården i SHL.

- Han var J18-tränare när jag kom till Djurgården och har betytt mycket. Han är noggrann och tjatar om detaljerna både på ”HG” och i Djurgården.

- Under juniortiden var det mycket klubban i isen och hårda och distinkta passningar. Som sagt var, mycket smådetaljer.





VARIT PÅ NHL-CAMPEN TRE ÅR I RAD

Erik Walli Walterholm draftades av Arizona 2017 och har varit över på deras camp tre år i rad.

- Först och främst vill dom att jag ska ta en ordinarie plats här, köra här för att se hur det går.

- I somras var jag över på deras development camp. Det var kul och lärorikt att se hur en NHL-klubb arbetar. En av sakerna jag tar med mig därifrån är att man måste vara mer stark på puck när det är liten rink eftersom motspelarna kommer direkt på dig, skydda puck och så vidare.



Har Oliver Ekman-Larsson tagit hand om dig då du varit över på camperna?

- Nej, han har haft sommarledig då jag varit där, avslutar Djurgårdsforwarden med ett leende.