JVM-backen får starta i AHL

Adam Boqvist draftades som åttonde spelare totalt 2018 av Blackhawks. Han var redan ifjol nära att ta en plats i Chicagos backuppsättning, men till slut blev det ändå spel i juniorligan för den offensivt skicklige backen. 20 mål och 40 assists blev det i London Knights.



Trots mål under försäsongen med Blackhawks i år står det ändå klart att Boqvist inte inleder i NHL. Inatt kom nämligen beskedet att den talangfulle backen får börja i farmarlaget Rockford i AHL.

Forward Aleksi Saarela and defenseman Adam Boqvist have been assigned to Rockford.



With these moves, the #Blackhawks training camp roster currently stands at 28:

-16 forwards

-9 defensemen

-3 goaltenders pic.twitter.com/WZyUYh0ecF