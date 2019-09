Svenskbacken nickade till - blev tvåmålsskytt

Matchen var länge mållös, men i slutet av den andra perioden kunde Craig Smith bryta dödläget och göra 1-0 till Predators. I den andra var det sedan dags för den svenske backen Mattias Ekholm att kliva fram. Efter fyra minuters spel så skickade Ryan Ellis in en studsande puck framför mål och i kalabaliken som uppstod kunde Ekholm skicka in den med hjälp av huvudet.Ett riktigt nickmål alltså. Efter elva minuters spel av den tredje perioden var det så dags igen när Ekholm på pass från Mikael Granlund kunde skicka in trean.