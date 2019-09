Beskedet: Nilsson kvar på sjukhus över helgen

I inledningen av den andra perioden sänktes Oskarshamns back Oskar Nilsson med en tackling av Växjöforwarden Brendan Shinnimin. Nilsson kraschade in i sargen med hög fart och blev länge liggandes på isen innan han kunde ta sig av banan med hjälp av lagkamrater och tidigare Oskarshamnskaptenen Jonas Engström.

Nilsson fördes till sjukhus direkt efter smällen, där han sedan spenderade natten. Nu meddelar Oskarshamn att den 28-årige backen blir kvar på sjukhuset under helgen för observation. Klubben skriver på sin hemsida att Nilsson ådragit sig en kraftig hjärnskakning, men att han är vid medvetande och vid gott mod.

"EN RIKTIGT OTÄCK SMÄLL"

För hockeysverige.se berättar Oskarshamns sportchef Daniel Stolt mer om hur läget är med Nilsson.

– Jag åkte till sjukhuset direkt efter matchen och då var Oskar vid medvetande. Han var klar i huvudet, kände igen mig och kom ihåg saker från matcher, sedan märkte man ju tydligt att han hade symptom från hjärnskakning, säger Stolt.

– Vi har pratat med Oskar i dag också och han var vid gott mod.



Under torsdagskvällen kom Sportbladet med uppgifter som sade att Oskar Nilsson förutom hjärnskakningen även hade fått en mindre blödning i hjärnan. Enligt uppgifter skulle han också ha brutit flera revben och fått hål på den ena lungan.

Daniel Stolt säger dock att den enda uppgiften han har fått är att det rör sig om en hjärnskakning.

– Den enda informationen vi har fått från sjukhuset är att det rör sig om en kraftig hjärnskakning och han kommer att fortsätta undersökas för att se hur allvarligt det är, förklarar han och fortsätter:

– Alla ser ju direkt på situationen att det skulle bli en hjärnskakning. Jag är glad att kamerorna satt där de inte kunde visa det så bra för det var en riktigt otäck smäll. Det var rätt hemskt.

GER SIG UT PÅ MARKNADEN

Oskar Nilsson var med och förde upp Oskarshamn i fjol och har varit den spelare som har haft mest istid per match (inför gårdagens match mot Växjö). Han har varit tänkt att vara en av lagets stjärnbackar men nu kommer klubben att få klara sig utan Nilsson under en obestämd tid.

– Det viktigaste för oss just nu är att ska må bra. Sedan är det självklart att han var en av lagets viktigaste spelare när vi gick upp i fjol och han är det även nu. Det är ett tungt avbräck, säger Stolt.

Hur tänker ni täcka upp på backsidan när Nilsson saknas?

– Vi har en dialog, jag och tränarna, om hur vi ska göra och inte göra. Det är klart att vi är nyfikna och tittar på vad som finns där ute. Vi vet att det finns möjlighet att plocka in spelare ifall skador skulle uppstå och det tittar vi efter. Sedan får vi se om det blir en tillfällig lösning eller om det blir ett längre kontrakt, avslutar Daniel Stolt.

RASMUS KÅGSTRÖM

ROBIN OLAUSSON