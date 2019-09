Efter skadeproblemen – Färjestad värvar finsk center

– Det är en stor spelare (194cm) som vet var målet är, säger Färjestads general manager Peter Jakobsson till klubbens hemsida.

Med Martin Johansson borta i över en månad har Färjestad varit ute på jakt efter en ersättare den senaste tiden. Klubben ska bland annat ha erbjudit Dick Axelsson ett korttidskontrakt, ett kontrakt som profilen dock valt att tacka nej till.

"BRA PÅ RÖREN"

Nu har Karlstadsklubben hittat sin ersättare på forwardsidan. Sent under torsdagskvällen meddelade man att den finländske centern Jarno Kärki skrivit på ett korttidskontrakt med klubben.

– Det är en stor spelare (194cm) som vet var målet är. Sin storlek tilltros är han bra på rören och han kommer först och främst in som en ersättare för Martin Johansson under dennes skadefrånvaro. Han är center men kan också spela vinge, säger klubbens general manager Peter Jakobsson till Färjestads hemsida.



Kärki kommer närmast från spel i schweiziska Biel-Bienne, där han avslutade förra säsongen med totalt sju poäng på 16 matcher. 24-åringen har annars representerat finska Ässät under i stort sett hela sin seniorkarriär, där han den gångna säsongen noterades för 30 poäng på 41 Liiga-matcher.

ÖPPNAR FÖR FORTSÄTTNING

Först och främst är Kärki värvad för att täcka upp skadan på Martin Johansson, men Peter Jakobsson stänger inga dörrar för en eventuell förlängning.

– Just nu är han som sagt intagen på ett korttidskontrakt som ersättare för en skadad spelare (Martin Johanson) och vi får väl se var det landar i slutändan.

24-åringen förväntas finnas med i Färjestads matchtrupp redan till morgondagens rivalmöte med Frölunda.