Laine förlänger – skriver korttidskontrakt

Det har varit mycket vändningar i förhandlingarna men nu är det till slut klart.

Patrik Laine fortsätter att spela i Winnipeg Jets.

Under fredagen meddelade TSN:s Darren Dreger att förhandlingarna har tagit fart och att en lösning var nära. Strax därefter kom flera andra källor fram med uppgifter att den 21-årige finländaren har skrivit på ett tvåårskontrakt med Winnipeg Jets.

Kontrakt ska vara värt 6,75 miljoner dollar per säsong och är totalt värt drygt 130 miljoner kronor.

Förra säsongen stod Laine för 30 mål och 50 poäng vilket var sämre än hans tidigare noteringar. Säsongen dessförinnan sköt finländaren 44 mål vilket var näst bäst i hela NHL då endast Alexander Ovetjkin gjorde fler mål.

Under sommaren har Jets-fansen kastats mellan hopp och förtvivlan då Laine har öppnat för att lämna Winnipeg om han inte fick ett bra erbjudande. Han har tränat med schweiziska SC Bern under tvistens gång.

Parterna har hela tiden uppgetts stå väldigt långt ifrån varandra och 21-åringen ska ha nobbat ett kontrakt med en cap hit på fem miljoner dollar per säsong. Nu har klubben dock lyckts komma överens med sin finländska stjärna, som nu är sajnad för de kommande två säsongerna.

Jets har fortfarande stjärncentern Kyle Connor som restricted free agent. Annars är det bara en annan RFA som fortfarande inte är sajnad och det är Laines landsman Mikko Rantanen.

#NHLJets have agreed to terms with forward Patrik Laine on a two-year contract with an average annual value of $6.75 million.



DETAILS ➡ https://t.co/Mkjb25gWMB pic.twitter.com/RO4efGHIkC