Stanley Cup-drömmar - för vilket lag blir det verklighet?

NHL-säsongen stundar och den är på många sätt oviss. För en del kommer den sluta i ett otroligt glädjerus, på bekostnad av andra som inte kommer vara lika lyckliga. Många lag har rekryterat nya spelare för att stärka sina chanser att vinna, andra står fortfarande utan kontrakt med sina nyckelspelare. Vilka kommer lyfta sportvärldens mest mytomspunna pokal 2020? Vi tar en titt på favoriterna hos svenska spelbolag inför säsongen.



Atlantic division



Här huserar bl.a Tampa Bay, Boston och Toronto, tre lag som i allra högsta grad är med i snacket om att vinna Stanley Cup. Favorittippade är Tampa med oddsen 2.10 att vinna divisionen och 8.50 att gå hela vägen och lyfta bucklan. Spelbolagen har placerat Toronto och Boston på andra respektive tredje plats i listan över favoriter. Oddsen på Toronto är 10.00, samt 11.00 på Boston. De tre största favoriterna i samma division talar för att det blir den tuffaste att ta sig vidare från.



Central division

Förra årets vinnare St Louis återfinns i Central division, tillsammans med Dallas, Nashville och Colorado utgör dom den kvartett som är förhandsfavoriter. Intressant att spelbolagen har St Louis, Dallas och Nashville på samma odds (5.00) att vinna sin division, men när det gäller att vinna slutspelet så hamnar St Louis på 16.00, framför både Dallas och Nashville som har 18.00 i odds. Det är förvisso inte lätt att upprepa fjolårets succé och det var heller ingen promenadseger för Blues, som fick spela 26 av 28 möjliga matcher innan de fick känna segerns sötma. Men kanske hålls de som större favoriter för sin insats förra slutspelet. I toppen av listan hittar vi Colorado som har 3.50 att vinna Central division och 13.00 att vinna Stanley Cup.



Metropolitan division

Washington Capitals med Ovechkin och Bäckström i spetsen har lägst odds att vinna sin division på 4.50. Följt av Penguins (5.00) och Devils, Hurricanes och Islanders (6.00). New Jersey har fått in en del förstärkningar inför denna säsongen i bl.a P.K Subban, Nikita Gusev och Taylor Hall som är tillbaka från skada. Det ska bli intressant att se vad de kan uträtta 2019-20. Washington är även favoriten från denna division att vinna Stanley Cup där deras odds är satta till 19.00. Pittsburgh, som normalt är ett starkt slutspelslag ligger på 23.00, New Jersey på 29.00 och Carolina på 31.00.



Pacific division

Vegas Golden Knights första säsong var den 2017-18. Då gick dom till final mot Washington, med vad många ansåg vara ett b-lag bestående av spelare andra klubbar hade råd att offra. Även denna säsongen är dom favoriten från en västra konferensen att nå final. Bara Tampa Bay och Toronto har lägre odds än Vegas’ 11.00 att vinna. Övriga lag i divisionen som ligger relativt bra till enligt bettingsidorna är Calgary (19.00) och San José (19.00). De fem resterande lagen i Pacific hittar vi bland de åtta lag med högst odds. Alltså på pappret en svag division.



Kanadensisk seger?



Detta är tämligen uttjatat numera, men året var 1993 senast ett Stanley Cup tillhörde ett kanadensiskt lag. Anledningen till att det är en grej är så klart att man inte kan nämna Kanada utan att direkt tänka på hockey. Nationen producerar konstant mest talanger till NHL men lagen därifrån lyckas inte lika bra som spelarna. En del anklagar lagen för att vara dåligt styrda och inte lika duktiga som Amerikanerna när det gäller affärer, som är en stor del av dagens liga. Deras största hopp enligt spelbolagen är Toronto Maple Leafs, som vann senast 1967.



Hela listan med odds från Yobetit:



Tampa Bay Lightning - 8.50

Toronto Maple Leafs - 10.00

Boston Bruins - 11.00

Vegas Golden Knights - 11.00

Colorado Avalanche - 13.00

St Louis Blues - 16.00

Nashville Predators - 18.00

Dallas Stars - 18.00

San José Sharks - 19.00

Calgary Flames - 19.00

Florida Panthers - 19.00

Washington Capitals - 19.00

Pittsburgh Penguins - 23.00

Winnipeg Jets - 23.00

New York Islanders - 29.00

New Jersey Devils - 29.00

Carolina Hurricanes - 31.00

Philadelphia Flyers - 34.00

Edmonton Oilers - 36.00

Montreal Canadiens - 36.00

Chicago Blackhawks - 36.00

Arizona Coyotes - 41.00

Vancouver Canucks - 41.00

New York Rangers - 41.00

Minnesota Wild - 51.00

Columbus Blue Jackets - 51.00

Buffalo Sabres - 67.00

Los Angeles Kings - 81.00

Anaheim Ducks - 81.00

Detroit Red Wings - 81.00

Ottawa Senators - 201.0