Svensken kan ställas utanför laget: "Krigar i uppförsbacke"

I januari trejdades Victor Rask från Carolina till Minnesota i utbyte mot schweiziske forwarden Nino Niederreiter. Våren i Minnesota blev dock tung för Rask, som förutom att han bara stod för tre poäng på 23 matcher även gick skadad i en månads tid.

Den här säsongen får Rask slåss för sin plats i Bruce Boudreaus laguppställning. Svensken har gått poänglös under försäsongen, men fick i nattens träningsmatch mot Dallas chansen i kedjan med Jason Zucker och Kevin Fiala.

Rask lämnade dcok återigen isen poänglös, och efter matchen när Boudreau fick frågan om hur han tyckte att Rask skött sig i kedjan riktade tränaren kritik mot svensken.

– Jag vet var Eric Staal kommer att spela nästa match, säger Boudreau enligt Michael Russo på The Athletic och syftar på att svensken inte tog chansen i toppkedjan.

Boudreau menar samtidigt att svensken kan ställas utanför laget under säsongsinledningen.

– Han försökte men fick inte mycket uträttat. Han har förmodligen tappat en hel del självförtroende och jag tror att han hade fått sig ett rejält lyft om han hade fått göra ett mål eller två. Han spelar försiktigt. Han hade ett par fina aktioner, men han krigar i uppförsbacke för att ta en plats bland tolv forwards.

Rask har spelat i NHL sedan 2014 och har under sina fem säsonger i ligan stått för 166 poäng på 362 matcher. Hans nio poäng på 49 matcher från förra säsongen är hans överlägset sämsta poängfacit under en NHL-säsong, där han som bäst gjort 48 poäng, en notering han hade säsongen 2015/16.

