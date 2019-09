Talangen hyllas av NHL-coachen: "Vill ha honom här"

Förra säsongen spelade David Gustafsson i HV71:s fjärdekedja. Nu kan han vara nära att spela till sig en NHL-plats.

Den 19-årige centern stod för tolv poäng på 36 matcher under fjolårets SHL-säsong. Under sommaren skrev han kontrakt med Winnipeg Jets och såg ut att bli utlånad tillbaka till HV71. Därefter stod det dock klart att Jets plockade över svensken för att delta på klubbens träningsläger inför den nya NHL-säsongen.

Nu hyllas Gustafsson stort av Jets-tränaren Paul Maurice.

– Han har haft ett riktigt bra läger. Det här är första gången vi får se honom här hos oss och han gör för många bra saker för att vi inte ska kunna se det, säger coachen till Winnipegs Twitter-sida.

David Gustafsson själv intervjuas också av en samlad mediekår och säger att äventyret i Nordamerika har gått bättre än vad han hade hoppats.

– Det här är det bästa som har hänt mig och det är jättekul att fortfarande vara kvar. Det känns som att det fungerar för mig här och att jag blir bättre för varje dag som går. Jag vet att jag fortfarande har mycket att förbättra, speciellt min skridskoåkning och att vara starkare i närkamperna vid sargen.



Det är mindre än en vecka kvar till NHL-premiären och med tanke på att han fortfarande är kvar i Jets-truppen finns chansen att han kan få vara med när säsongen börjar på riktigt. Det är dock något som han själv försöker att inte tänka på.

– Jag försöker att inte fokusera på det men ibland är det klart att den tanken dyker upp. Det vore väldigt coolt men just nu fokuserar jag bara på nästa träningsmatch, säger Gustafsson.



🎥 “It means a lot. This is the greatest thing that’s ever happened to me. You know I love to play hockey so it’s good to still be here.”



David Gustafsson talks about staying with the team after the first cut off and playing against some of the league's best. #EDMvsWPG pic.twitter.com/Ox5pBNqAys