Crosby får tröjnumret pensionerat – i hela ligan

Tidigare i somras kom beskedet att Sidney Crosbys tidigare juniorlag i QMJHL, Rimouski Océanic, skulle pensionera Crosbys tröjnummer 87. Ceremonin genomfördes under natten till lördag, svensk tid, och under en känslosam kväll i Rimouski, Quebec, fick Sidney Crosby se sitt tröjnummer 87 åka upp i taket på Coliseum Sun Life Financial.

Den fullsatta arenan med 5 062 åskådare på läktaren gav sin gamla hjälte stående ovationer, ovationer som klockades till hela åtta minuter och 35 sekunder, enligt TSN.

PENSIONERAS I HELA LIGAN

I samband Crosbys tröjceremoni i Rimouski gick QMJHL ut med beskedet att ingen spelare i ligan kommer att bära tröja nummer 87 i juniorligan igen. Detta efter att ligan valt att pensionera Crosbys tröjnummer i hela ligan, likt NHL gjort med Wayne Gretzkys nummer 99.

– Det var ingenting jag förväntade mig. Jag var ärad att få numret pensionerat här i Rimouski. Det här var inget jag såg komma, säger Crosby till TSN.

Crosby spenderade två säsonger i Rimouski mellan 2003 och 2005, där han på 121 matcher stod för smått osannolika 303 poäng (120+183).