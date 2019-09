"Skönt att bevisa att jag fortfarande klarar av att spela på den här nivån"

Med en aning stukat självförtroende efter en mellansäsong med BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan valde den tidigare Frölunda- och Tre Kronor-meriterade målvakten Joel Gistedt att ta klivet ner i Hockeyettan.

28 år gammal behövde målvakten en nystart i karriären. Lösningen blev att han tog sitt pick och pack, lämnade Karlskoga för att istället flytta till nordöstra Skåne för spel i storsatsande Hockeyettan-klubben Kristianstad.

– Anledningen till att jag tog det klivet ner var för att jag ville spela så mycket matcher som möjligt. Kristianstad var väldigt tydliga med att de ville gå upp och satsade väldigt hårt och det var en resa jag ville vara med på. Jag fick vara med och gå upp med Rögle till SHL, dock utan att spela så mycket, kanske, men jag fick ändå vara med om den där känslan att gå upp, säger Gistedt till hockeysverige.se.

Joel Gistedt.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



"KÄNDES NÄSTAN MANUSSKRIVET"

Resan som Gistedt gjorde med Ängelholmslaget 2012 inspirerade honom att flytta tillbaka till Skåne för att försöka sig på en liknande resa med Kristianstad.

– Det var en sån resa jag ville göra med Kristianstad också. Det var mycket som kändes rätt. Vi har väldigt goda förutsättningar här nere och det har varit fantastiskt roligt att vara med på den här resan och gå upp i allsvenskan.

Efter att ha misslyckats med att nå målsättningen om uppflyttning under Gistedts två första år i klubben lyckades klubben slutligen med sitt mål i våras. På ett nästan så dramatiskt vis som möjligt säkrade Kristianstad uppflyttningen i kvalseriens sista omgång i den tuffa bortamatchen mot Almtuna.

– Det var precis så bra som jag hade föreställt mig. Speciellt med tanke på sättet det gick till också, med avgörandet i den tionde omgången, mot det allsvenska laget och ett avgörande i förlängningen. Det kändes nästan manusskrivet som det avgjordes på, skrattar Gistedt.

– Det var helt otroligt. Jag brukar tänka tillbaka på det ibland och får fortfarande ett litet leende på läpparna.

TVÅ RAKA NOLLOR

Den första tiden i Hockeyallsvenskan har gått över förväntan för nykomlingen. Efter att ha förlorat de två inledande matcherna har man nu tagit två raka segrar – med två raka nollor som facit för Joel Gistedt. Totalt har 31-åringen hållit pucken på rätt sida mållinjen under de senaste 126 minuter och 17 sekunder han spelat.

– Självklart är det jättekul att det gått så pass bra. Det höjer så klart självförtroendet, speciellt när det varit så pass jämna matcher som det varit i inledningen. Då har det behövts att vi håller nollan, vilket gör att de här nollorna känns extra mycket värda, eller vad man ska säga. Det är skönt att bevisa att jag fortfarande klarar av att spela på den här nivån, säger Gistedt.

– Sen är det svårt att hålla nollan utan den hjälpen jag fått av mina lagkamrater. Vi krigar verkligen för att hålla den här defensiven som vi gjort och det krävs nog under de resterande 40 plus matcherna som vi ska spela i vinter.

Totalt står Kristianstad på sju inspelade poäng på fyra matcher, en poängnotering som gör att nykomlingen parkerar på fjärdeplatsen i Hockeyallsvenskan efter fyra spelade omgångar.

– Jag tyckte att vi spelade riktigt bra redan i premiären mot Tingsryd och att vi faktiskt borde vunnit den matchen. Det gav oss nog ändå lite självförtroende, men sen mot Karlskoga hade vi inte riktigt samma skärpa. De två senaste matcherna (mot AIK och Västervik) har vi vuxit in i det och lärt oss lite från de två tidigare matcherna.

”KRÄVS VÄLDIGT MYCKET FÖR ATT JAG SKA LÄMNA”

Steget upp från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan är märkbart, men även inspirerande för Gistedt.

– Det har blivit en liten annan motivation i år, just för att jag fått vara med och göra den här resan med Kristianstad och gå upp i allsvenskan. Det är väldigt roligt att spela hockey just nu.

– Allt går liksom upp en nivå. Mediebevakningen steppas ut, man möter stora lag, som exempelvis AIK… Man känner att allt är lite mer rejält, både på och utanför isen. Det finns lite mer pengar i allsvenskan än vad det gör i ettan och jag tycker att man märker av en väldigt stor skillnad i intresset för ligan.

Joel Gistedt var med och förde upp Kristianstad till Hockeyallsvenskan.Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån



Under sina år i Hockeyettan var Gistedt klubbens odiskutable förstamålvakt. Totalt spelade Gistedt 143 matcher för Kristianstad under de tre säsonger han spenderade med klubben i Hockeyettan.

– Jag fortfarande att det är väldigt roligt att utvecklas och bli bättre, det är något jag jobbar med hela tiden. Vi har haft målvaktstränare här nere och jag tycker att jag lär mig mycket nya saker hela tiden. Jag tycker att jag är en bättre målvakt i dag än vad jag var sista året i allsvenskan. Det är skönt för mig själv också att känna att jag fortfarande lär mig saker och att utvecklingen går framåt, trots att jag inte är någon ungdom längre, menar 31-åringen.

Faktum är att Kristianstad är den klubb som den Arizona-draftade målvakten representerat längst av alla klubbar han representerat på seniornivå.

Vad är det som gjort att du trivs så bra i Kristianstad?

– Vi har blivit väldigt väl omhändertagna här nere. Sen började jag jobba lite på sidan av hockeyn under förra säsongen och det är sådana saker man börjar värdera lite högre när man blir lite äldre.

– Sen är vi ett gött gäng här nere med ett par spelare som varit med ett par år nu, som ”Hasse” (Fredrik Hansson) och ”Limpan” (Fredrik Lindblom). Jag har inte fått något annat som har varit bättre än vad jag haft det här och när jag fått spela så mycket som jag gjort så då har jag känt att det krävs väldigt mycket för att jag ska lämna den här klubben.

KOMMER VÄXA IN I DEN ALLSVENSKA KOSTYMEN

Säsongen är alltjämt väldigt ung och trots att laget fått en bra start på säsongen är det mycket som kan hända innan grundserien ska summeras i början av mars. Med den goda starten i ryggen är det en entusiastisk Joel Gistedt som tar sig an utmaningen att hålla Kristianstad på rätt sida kvalstrecket framåt vårkanten.

– Det är en fantastiskt rolig utmaning vi har framför oss. Det är nog inte många som riktigt vet vilka vi är, nästan. Det är lite mer spännande än vad det har varit i ettan de senaste åren, där vi alltid haft favoritskapet på oss. Nu när vi fått spela de här matcherna i början och känna att vi verkligen hänger med så ger det så klart en liten ”boost”. Jag tror absolut att vi kommer växa in i den allsvenska kostymen ju längre säsongen går.

Även om det kanske inte är direkt hållbart att hålla nollan varannan match siktar så klart 31-åringen att hålla uppe sitt fina spel mellan stolparna under fortsättningen av den hockeyallsvenska säsongen.

– Man får rida på den här vågen så länge det går och se vart det bär hem. Det är självklart roligt att känna att man inte släpper några billiga puckar, utan att man hänger med fortfarande. Jag känner verkligen att jag håller på den här nivån fortfarande.