Svenskmålvakten inleder säsongen i AHL

Den tidigare JVM-målvaken Oscar Dansk får fortsätta att kriga för en NHL-plats i AHL-klubben Chicago Wolves.

Under natten till lördag meddelade Vegas Golden Knights att Dansk och hans målvaktskollega Garret Sparks gallrats bort från träningslägret och således skickats till klubbens farmarlag Chicago Wolves.

Detta blir tredje säsongen i rad som Dansk inleder säsongen i AHL. 25-åringen spenderade hela den gångna säsongen i AHL, där han noterades för en räddningsprocent på 91,3 procent på 40 spelade matcher.

Dansk har fyra NHL-matcher med Golden Knights på meritlistan, med imponerande 94,6 procent i räddningsprocent samt ett snitt på 1,78 insläppta mål per match.

Roster update 👇



Oscar Dansk and Garret Sparks have been reassigned to the @Chicago_Wolves #VegasBorn