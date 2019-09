Andra raka segern för Modo – klättrar i tabellen

Efter en tuff start på säsongen med tre raka förluster har Modo hittat in på vinnarspåret. Under gårdagen besegrade man Göteborg efter många och och men, och när lagen möttes igen under söndagen kunde Örnsköldsvikslaget ta sin andra trepoängare för helgen.

Modo vann med 4–2 efter att man gjort det vinnande rycket i den andra perioden. Då kunde hemmalaget gå från en 1–0-ledning till en fyramålsledning, efter mål av Lore Baudrit, Ebba Tärnfjord och Gracen Hirschy.

GÅR FÖRBI GÖTEBORG

Göteborg skapade lite nerv i matchen genom två snabba mål i inledningen av den tredje perioden, men närmare än 4–2 kom inte gästerna.

I och med segern klättrar Modo förbi Göteborg i SDHL-tabellen och placerar sig på en sjundeplats efter fem spelade matcher.

Modo – Göteborg 4–2 (1–0, 3–0, 0–2)

Modo: Katia Clement-Heydra, Lore Baudrit, Ebba Tärnfjord, Gracen Hirschy

Göteborg: Louisa Durnell, Anna Borgfeldt