En intensiv helg i Hockeyettan är över och några saker sticker ut mer än andra. Tillåt mig ge er underprestationer, märklig målvaktscoachning och en potentiell superlina. Bland mycket annat i aftonens samling av småplock.



Tranås lånade ut spetsbacken Fredrik Lindström till Västervik inför mötet med Kalmar. Delvis med motiveringen att det redan finns väldigt många skickliga försvarare i truppen och att de nu skulle få kliva fram och skina.



Nu ska 4-5- (efter straffar) debaclet naturligtvis inte helt och hållet tillskrivas backarna, men man kan ju lite raljant konstatera att det såg ut som att Tranås inte bara lånat ut Lindström utan även sitt försvarsspel och sin disciplin.



Ingenting ska tas ifrån Kalmar. De spelar en går det så går det-hockey med offensiv uppsida och är bitvis bländande i sin konstart (Johan Järlefelt, wow!). Men är man ett lag av Tranås kaliber och dessutom har en för eftermiddagen grym effektivitet och 4-2-ledning på bortaplan en bra bit in i den andra perioden, då ska man kunna stänga till och vinna. Det är inget snack om den saken.



Men istället för att stänga matchen började Tranås tappa puckar på helt fel ställen, transportera och inte minst tappa markering om och om igen. Direkt svagt långa stunder och med helt fel mindset. Kalmar är alldeles för bra för att inte dra nytta av sådan släpphänthet och när de tilläts skölja över sitt motstånd gång på gång var de givetvis lysande. Vändningen var fullt välförtjänt.



* * *



För fjärde matchen i rad blev Tyringe fullständigt utskåpade den här söndagen. 2-10 mot ett Vimmerby som inlett säsongen med tre raka nederlag är skräcksiffror för det skånska gänget som har 6-33 i målskillnad på sina fyra senaste matcher (0-7, 2-8, 2-8, 2-10). Det är rakt igenom uselt och jag belyste det i en krönika om att det måste till påtagliga förändringar under kvällen. Den kan ni läsa här.



Att spelet över huvud taget inte kuggar i och att gänget faller samman som ett korthus vid minsta lilla motgång är så klart uppenbart för alla. Men jag är dessutom fundersam kring hur fasen man hanterar sina målvakter egentligen.



Rutinerade Joakim Strandberg och unge Oliver Tornerefelt är på papperet ett väldigt bra målvaktspar, men för tillfället lär de vara fullständigt nere i källaren (de har 82,46% respektive 79,52% i räddningsprocent och släpper in mellan sex och tio puckar per match) och de får ingen som helst hjälp av sina ledare.



För hör här:



I fyra raka matcher har Tyringe blivit utskåpade med obehagligt stora siffror, men endast vid ett enda tillfälle under dessa har de bytt målvakt.



I bortamatchen mot Nybro i omgång tre skonades Tornerefelt genom att bytas ut efter två perioder. Då var ställningen redan 7-0 till hemmalaget.



Men bortsett från det bytet har målvakterna tvingats stå kvar och se motståndarna bjudas på lägen och puckarna rasa in. I 0-7 hemma mot Troja/Ljungby stod Joakim Strandberg hela distansen. Samma sak var det i 2-8-nederlaget hemma mot HC Dalen och ikväll var det Tornerefelt som fick stå kvar på isen och skämmas medan det tillslut rasade in tio puckar från Vimmerby.



Nu är jag ingen målvaktscoach, men jag har lite svårt att förstå det där. Inga försök att väcka laget genom ett målvaktsbyte (innan det är försent). Inga försök att spara någons självförtroende genom att byta innan det blir förnedring. Inga försök att få fart på någon annans självförtroende genom att bytas in med allt att vinna innan matchen är (helt) körd.



Istället står Tyringe där med två målvakter som måste ha minst lika dåligt självförtroende som resten av det genomklappande laget.



* * *



Jag såg stora delar av Forshagas match där de betvingade Skövde med 2-1 efter förlängning och måste säga att den största behållningen var herrarna Kimmy Skogland och Oliver Kandergård.



När tränaren Per Lundell lät herrarna vara på isen samtidigt slog det gnistor om det hela. Kandergård med sin speed och Skogland med sin teknik och finess. Värmlänningarna har ju haft synnerligen svårt att få trissan i nät inledningsvis (sju mål framåt på fem matcher skrämmer inte alls), men kanske vore det ett embryo till en riktig toppenkedja att låta de två agera ihop lite mer frekvent.



För övrigt skulle man ju gärna vilja se en tränare som klev in och satte press på Skogland att göra det som är effektivt istället för det som är snyggt. Herrn har ju en teknik utan dess like och kan bjuda på trollerinummer ute på isen, men han överarbetar och blir på det sättet ineffektiv.



Där har vi förmodligen svaret på varför han gör sin sjunde raka säsong i Forshaga istället för att spela på högre nivå. Med bättre avvägningar, mindre lullull och mer rakt på sak-spel skulle han kunna vara hur vass som helst.



* * *



Småspanade lite på Borås mot KRIF i lördags och fick se ett hemmalag som kom ut piggt och som den friska fläkt de är faktiskt försökte sätta tonen mot KRIF (tillslut blev det förlust 4-5).



Men mest blev jag sjösjuk.



Borås har stora ambitioner och levererar en webbsändning med flertalet kameror som fångar spelet och intensiteten på ett bra sätt. Men det klipps och växlas hej vilt alldeles för mycket mellan dem och framförallt tycks de vara riggade på båda långsidorna.



Något som skenbart ger uppfattningen att lagen bytt spelriktning mitt i liret då och då. Väldigt förvirrande.



* * *



De flesta tycker väl förmodligen att det är ganska upplyftande med skrällar och gläds över att Segeltorp snodde alla tre poängen av Huddinge i dagens derby. Speciellt som den ratade Robin Carneholm som lånades ut från Huddinge till ”Torpet” inför säsongen hängde två av målen.



Men snart är det nog faktiskt dags att höja ett och annat frågetecken för Huddinge och det så omtalade nostalgibygget.



Laget har tagit sju poäng på fem matcher och bara vunnit en enda gång under ordinarie tid.



Med tanke på det spelarmaterial man förfogar över och det faktum att man faktiskt lirar i den östra serien är det underkänt. Man kan kräva så oerhört mycket mer av den forna talangfabriken.



* * *



Efter helgens matcher ser uppställningen för de lyckade respektive de misslyckade ut enligt följande:



Fullpoängare: Troja/Ljungby (4 matcher), Borlänge (4 matcher), Lindlöven (5 matcher)

Obesegrade men med poängtapp: Mariestad (4 matcher)

Utan seger men med poäng: Hammarby (6 matcher)

Nollpoängare: Tyringe (5 matcher)