AIK-legendarens dom efter inledningen "Tycker inte Gozzi ska vara i båset"

I fjol blev AIK serievinnare i HockeyAllsvenskan och kvalade upp mot SHL. Nu, efter en svag inledning, ligger Stockholmslaget näst sist i tabellen efter att bara lyckats vinna en av de fem första matcherna. AIK-legendaren Mats Ulander berättar nu att han är orolig för klubben.

– AIK är inne på en farlig väg, säger den dubble SM-guldvinnaren till hockeysverige.se.



AIK var ytterst nära att ta klivet upp i SHL förra säsongen. Nu blev både Oskarshamn och Leksand för svåra när AIK skulle knyta till säcken i kvalet. Istället för spel i SHL blev det Hockeyallsvenskan ytterligare en säsong. Det här har också inneburit att spelarbudgeten har fått skurits ner ordentligt och stora delar av förra säsongens stomme har lämnat laget.



Inledningen av den här säsongens Hockeyallsvenskan har inte blivit någon klang och jubelföreställning för AIK. Just nu ligger laget näst sist med bara en vinst på fem matcher. Men går det att prata om kris redan efter fem omgångar? Mats Ulander blev svensk mästare med AIK både 1982 och 1984. Han följer sitt AIK på nära håll och är bekymrad av det han sett så här långt.

– Jag tror att det var två säsonger sedan som AIK också började lika dåligt och låg i botten av tabellen. Då var orsaken att laget hade tränat för mycket och blev trötta i matcherna eftersom dom kört för hårt, säger Mats Ulander och fortsätter:

– Då lättade man på träningarna och tränade mindre. Då kom också den där piggheten i kroppen och laget började ta poäng. Jag vet inte om det är samma sak nu.

"GANSKA TUFFT ATT SPELA I AIK"

Mats Ulander ser också orosmoln på AIK-himlen inför framtiden.

– AIK är inne på en farlig väg. Dom har använt nästan 100 spelare på fyra år. Tänk då på vilka pengar AIK måste ut med när det kommer in nya spelare hela tiden. Det är inte bara löner utan även lägenheter och allt annat runtomkring

– AIK har släppt sju eller åtta (nio) av spelarna som låg i poängtoppen förra säsongen. Nu är dom i andra klubbar och gör poäng. I stället har AIK tagit in runt 16 nya spelare till den här säsongen.

– Jag vet efter att ha coachat i många år att det är svårt att få ihop laget på kort tid. Det kommer spelare från olika håll. Sedan ska man få ihop dom så det blir ett gäng. Dels är det då det här med lagkänslan där killarna ska bekanta sig med varandra… Det blir rörigt…



Hur tänker du kring själva inledningen för AIK i Hockeyallsvenskan den här säsongen?

– Det är ganska tufft att spela i AIK. Alla kräver att det ska vara ett topplag och gå upp till SHL. Laget och spelarna har väldigt stora förväntningar på sig. Första matchen mot Vita Hästen hemma, Vita Hästen spelade väldigt smart och gjorde som alla andra lag mot AIK på Hovet, hade ett packat försvar och spelade väldigt bra försvarsspel. Sedan tar dom chanserna att kontra.

– AIK hade pucken kanske upp till 70 procent av matchen, men kunde inte göra mål. Det handlar om det som Jussi Salo sagt, att det måste göra ont att göra mål. Du måste lägga pucken på kassen, in, ta returer och sedan trycka in pucken.

– Det går inte att åka runt och skjuta halvbekväma skott från halvdistans. Målvakterna är för bra för det. Du har inte en chans att göra mål från kanterna när målvakterna ser pucken. Det funkar inte.

HAR HAFT VÄLDIGT SVÅRT ATT GÖRA MÅL

Bara sju mål på fem matcher så här långt, vad ska coachen Jussi Salo göra med det material han har för att börja vinna matcher?

– Jag tror på att hela tiden träna på avslut. Det tror jag dom gör också och även har pratat om det. Tyvärr tror jag att kunskapsnivån inte räcker till på dom här spelarna. Vi har inte dom naturliga målgörarna som till exempel (Daniel Olsson) Trkulja. Det är även fler skickliga målgörare som nu lämnat i AIK. En del är i NHL medan andra är i SHL eller i andra allsvenska lag.

– Då kommer det in nya spelare, nya karaktärer som man ska lära känna. Tyvärr ser jag inte ännu någon som har den här spetskompetensen att göra mål.

Huvudtränaren Jussi Salo tillsammans med sportchefen Anders Gozzi.Foto: Ronnie Rönnkvist



Hur ser du på möjligheten att AIK kan få in en ”frälsare” som får laget kan ta rygg på och börja producera offensivt?

– Det kom in en ny spelare nyligen, Johan Eriksson. Han har bara kontrakt över några matcher. Jag förstår inte vad det ska vara bra för om nu han ska vara den som ska sätta fart på målgörandet.

– Samma sak var det igår (mot Tingsryd), att AIK styrde matchen, vann skottstatistiken, men gjorde inga mål, vilket däremot Tingsryd gjorde. AIK tog ut målvakten då det var tre minuter kvar av matchen, men det hände ingenting.

– Som svar på din fråga vad AIK ska göra är att dom måste ha tålamod och hela tiden se till att vinna nästa match, vilket är på onsdag mot Karlskoga hemma. I den matchen måste man nog i alla fall se någon förändring.

– Dessutom är det tråkigt att AIK fått ett par skador så här i början, (Lukas) Macklin var duktig förra säsongen och även Kim Tallberg blev nu skadad. Tallberg är dessutom en spelare som kan lägga dom här avslutande passningarna men även är en bra avslutare.

– Att göra mål handlar om skicklighet och noggrannhet, men sedan också att dra ner på tempot.



Kan du utveckla det?

– Spelarna håller ett för högt tempo som dom inte klarar av. I vissa situationer går det långsammare i SHL eftersom dom tänker hockey. Pucktempot är snabbare i SHL, men spelarna där åker inte och virrar runt överallt.

– Spelarna i SHL är mer distinkta och det finns lite linjer i spelet. Det är dit man ska komma, men det handlar inte om vilket tempo du håller.

"GOZZI SKA INTE VARA I BÅSET – RIMMAR VÄLDIGT KONSTIGT"

Ny coach för säsongen i AIK är Jussi Salo. Mats Ulander tycker inte att han i kombination med att ha sportchefen Anders Gozzi som assisterande tränare är en speciellt lyckad lösning.

– Nu känner jag Jussi väldigt lite, men vi jobbade lite tillsammans på en hockeycamp i Riga. Han är en bra kille och har säkert mycket hockeykunskaper. Det ryktas att han kan få unga spelare att blomma.

– Jag tycker inte Gozzi ska vara i båset. I och med chefen är i båset… Det blir inget bra eftersom jag tror att Jussi känner ett tryck från Gozzi i och med att det är hans chef som står i båset. Ändå ska Jussi vara den som är ansvarig för spelet. Det där rimmar väldigt konstigt.

– Dom säger att det ska vara kostnadsbesparande, men jag tror att det även handlar om att Gozzi vill ha kontroll över allting. Klart att är man sportchef så är man också ansvarig för laget, rekrytering och så vidare. Egentligen är det då inte så konstigt samtidigt som Gozzi nog är väldigt ensam att driva det här.



Hur är din magkänsla inför fortsättningen av säsongen för AIK?

– Det är en väldigt lång serie. Tittar vi tillbaka på några säsonger så låg Leksand långt ner i tabellen inledningsvis, men gick upp till SHL. Det handlar om att du i januari, februari ska vara bra.

– I princip skulle AIK kunna köra med det här laget och samla ihop pengar till januari och då köpa in spelare som kanske blivit ratade på andra ställen. En hel hockeyfemma som har kvalité.

– Samtidigt vill AIK ha publiken till Hovet. Nu är fotbollen intressant i och med att dom ska avsluta nu. Samtidigt tror jag inte hockeypubliken är den samma som den som är fotbollsintresserade. Tyvärr har hockeyn tappat många fans på grund av att det är en ny generation som kommit. När jag spelade för 30 år sedan, dom fansen finns inte idag.

– AIK måste fånga en ny publik och alla vet hur det varit senaste tio säsongerna, att det varit väldigt rörigt inom hockeyn. Klart att folk då tappar intresset. Ändå budgeterar AIK med höga publiksiffror, vilket enligt mig är en omöjlig matematik.

-– Jag tycker att AIK skulle se till att ha en grundstomme av spelare kvar varje säsong och inte hålla på att ta bort spelare för att ta in nya. Tar man in nya spelare hela tiden blir det en bekantskapsfas igen och man får börja om på ruta ett gång efter gång, avslutar den tidigare svenska mästaren för AIK, avslutar Mats Ulander.