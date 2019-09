Glädjebeskedet: Alla Toronto-svenskar stannar i NHL

23 spelare kommer att vara med i truppen inför Torontos premiärmatch mot Ottawa Senators. Fem av dem kommer att vara svenskar. Det meddelade klubben under måndagen.

William Nylander och Andreas Johnsson var ordinarie i NHL-laget i fjol och var redan klara för spel även den här säsongen men för tre svenskar var det mer tveksamt.

Rasmus Sandin hade dock hyllats stort av tränaren Mike Babcock och sades vara garanterad en plats i backuppsättningen som ska spela mot Ottawa. För Dmytro Timashov och Timothy Liljegren kom dock måndagens nyhet som ett riktigt glädjebesked.

Timashov har gjort över 200 matcher nere i AHL och ser nu ut att får spela sin första match i NHL då han är en av 13 forwards i truppen.

Liljegren är åtta backar som är kvar i Toronto Maple Leafs och är därmed mer tveksam till spel då endast sex eller sju av backarna kommer att få istid i NHL-premiären. Det återstår att se ifall 20-åringen kommer att få stå på isen i mötet med Ottawa.

Of note: Timothy Liljegren is one of eight remaining defencemen with the #leafs. Rasmus Sandin, too.