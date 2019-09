Svenske JVM-kaptenen mot NHL-spel

Erik Brännström inleder säsongen i NHL. Det är i alla fall slutsatsen man kan dra efter att Ottawa Senators på söndagen genomfört en gallring inför seriestarten.

20-åringen är kvar som en av sju backar i Ottawa Senators efter att klubben skickat Christian Jaros, den tidigare Luleåbacken, till farmarlaget Belleville Senators i AHL.

#Sens announce Abramov, Brown and Jaros have been sent to Belleville



Looks like Erik Brannstrom will start the season in the NHL