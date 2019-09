Veckans SHL-lag #2

Joel Lassinantti, Luleå

Lassinantti vaktade kassen i bägge Luleås segermatcher den här veckan. Först stod han för en fin insats i matchen hemma mot Linköping innan var med och bidrog till norrbottningarnas seger borta mot Oskarshamn.

Nils Lundkvist, Luleå

Efter en tyngre fjolårssäsong verkar det vara en rejält revanschsugen Nils Lundkvist den här säsongen. 19-åringen stod för tre poäng den här veckan, varav ett var det matchavgörande målet i bortasegern över Oskarshamn.

Nils Lundkvist.Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån



Kodie Curran, Rögle (2)



Curran fortsätter sluka istid i SHL:s just nu hetaste lag. I veckans två segermatcher stod kanadensaren för totalt ett mål och ett assist och har den här säsongen producerat totalt sju poäng på sex matcher.

Leon Bristedt, Rögle

Fyra poäng kom från Bristedts klubba under den gångna veckan, där tre av dessa kom i segermatchen mot Leksand. Efter att ha missat de första matcherna av säsongen ser nu 24-åringen riktigt, riktigt spelsugen ut.

Rhett Rakhshani, Frölunda

Amerikanen har gått upp i delad poängligaledning under veckan efter att ha stått för fyra poäng i veckans två matcher. Det om något gör att Frölundaforwarden förtjänar en plats i denna veckans lag.

Fredrik Händemark, Malmö

"Frippe" fortsätter att vara en av Malmös viktigaste spelare vecka ut och vecka in. Tre nya poäng den här veckan och faktum är att 26-åringen stått för en poäng i samtliga av Malmös fem inledande matcher.

Fredrik Händemark.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Veckans...

...otäckaste: Smällen som Oskar Nilsson åkte på i torsdagens Smålandsderby mellan Växjö och Oskarshamn var otäck att beskåda. Backen blev liggandes länge på isen innan han lyckades ta sig av isen av egen maskin. Nilsson drog på sig en kraftig hjärnskakning, två punkterade lungor samt några revben som "med största säkerhet" är brutna.



...bomb: Under söndagsaftonen kom beskedet att Linköpings Tre Kronor-meriterade forward Nick Sörensen lämnar klubben. Det får ses som aningen oväntat, då 26-åringen skrev på ett nytt treårskontrakt så sent som förra säsongen. Senare under söndagen meddelade Rögle att forwarden skrivit ett ettårskontrakt med klubben.

...krutgubbe: 37 år ung fortsätter Joel Lundqvist att vara en nyckelspelare för sitt Frölunda. I lördags meddelade klubben även att Lundqvist förlänger sitt kontrakt med Frölunda. Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2020/21.

Joel Lundqvist.Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



...återkomst: Förra veckan var det Samuel Fagemo, den här veckan var det Jesper Sellgren som blev klar för en återkomst till SHL. Backen gallrades under veckan bort från Carolinas träningsläger och anslöt till Luleå under helgen, där han spelade i segermatchen mot Oskarshamn.

...trendbrott: Linköping hade inte tagit någon trepoängare på de fem första omgångarna. Den dystra trenden bröt man i lördagens hemmamatch mot Växjö, som besegrades med 3–2.